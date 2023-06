Kommentar Nur eine Woche Hallenmesse: Eine peinliche Termin-Kollision Dass sich zwei Veranstaltungen terminlich überschneiden könnten, wusste man seit Jahren, bei der Messe Basel, beim Kanton, bei den Schaustellenden. Trotzdem hat niemand etwas gemacht.

Hallen-Messezauber, wie man ihn liebt, wie hier in der Halle 3. Doch sie steht nicht mehr zur Verfügung, und die Ersatzhalle 1 auch nur noch begrenzt. Roland Schmid

Die Basler Herbstmesse in der Halle kann in diesem Jahr nur eine Woche betrieben werden statt wie gewohnt zwei. Offenbar hat man beim Kanton, bei der Messe Basel, aber auch bei den Schaustellenden lange nicht gemerkt, dass sich die Gastro-Fachmesse Igeho und die «Mäss» terminlich in die Quere kommen. Dass man nun, knapp fünf Monate vor Beginn der Herbstmesse, das verkünden muss, ist peinlich.

Den schwarzen Peter der «bösen» Messe zuzuschieben, bringt jedoch nichts. Sie befindet sich in einer delikaten Situation. Sie hat als Unternehmen dafür zu sorgen, dass ihre Hallen gut gefüllt sind. Die Messe muss aber auch auf lokale Veranstaltungen Rücksicht nehmen.

Alle Beteiligten wären jetzt gut beraten, ihre Terminkalender hervorzuholen. Und dafür zu sorgen, dass künftig alle Veranstaltungen aneinander vorbei kommen.