Kommentar Sharing ist doch nicht so caring Der Kanton will das E-Bike-Angebot in Basel weiter ausbauen, dafür nimmt er 2,1 Millionen Franken in die Hand. Wieso das Geld anderswo sinnvoller eingesetzt wäre. Zara Zatti Drucken Teilen

Anbieter von E-Trottis gibt es in Basel zuhauf. Hinzu kommen E-Bikes und E-Mopeds. Kenneth Nars

Geteilte E-Trottis und E-Bikes schaden dem Klima mehr als dass sie ihm nützen: Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der ETH. Dies, weil die elektrischen Zweiräder vor allem Tramfahrten oder Fusswege ersetzen – und nicht etwa die klimaschädlichen Autofahrten. Die Studie wurde in Zürich durchgeführt, dürfte aber laut Autoren auf alle europäischen Städte mit einem gut ausgebauten ÖV-Netz übertragen werden. Also auch auf Basel.

Für die Stadt am Rheinknie ist das eine besonders schlechte Nachricht, hat sie doch punkto Wildwuchs an Sharing-Angeboten die Nase besonders weit vorn. Zehn Anbietende und über 1200 Vehikel gibt es aktuell. Doch das reicht dem Kanton noch nicht: Mit über zwei Millionen Franken will er den E-Bike-Anbieter Velospot subventionieren. Bis im Spätherbst soll die bestehende Flotte so verzehnfacht werden.

Entnommen wird der Batzen dem Pendlerfonds, der ausdrücklich dazu dient, Autofahrten auf ökologischere Verkehrsmittel zu verlagern. Ob es in Basel überhaupt noch mehr E-Bikes braucht, ist fragwürdig. Zahlen, wie gut die bestehenden Vehikel von Velospot genutzt werden, kann der Kanton erst im Sommer liefern. Wenn jetzt aber darüber hinaus «Sharing» gar nicht so «caring» ist wie gedacht, erfüllen die E-Bikes den immanenten Zweck des Pendlerfonds gar nicht mehr. Dann sollte das Geld an einem anderen Ort eingesetzt werden - dort, wo es dem Klima auch wirklich nützt.