Kommentar Vermisst: Die Basler Regierung Seit Monaten lässt sich der Basler Regierungsrat nicht zu einer Pressekonferenz blicken - trotz ernster Lage und schwerwiegender Entscheide. Warum diese Zurückhaltung? Benjamin Rosch

Am Anfang war alles anders: Als die Basler Fasnacht 2020 abgesagt wurde. Kenneth Nars

Was ist eigentlich los mit der Basler Regierung? Am Dienstag verabschiedete sie eine erweiterte Maskenpflicht und obligatorische Tests an den Basler Schulen, stellte ein neues Covid-Finanzpaket in Aussicht und ernannte einen neuen Kantonsarzt. Ohne dies inhaltlich zu bewerten: Das hat für viele Menschen grosse Konsequenzen. Verkündet hat das der Regierungsrat als Medienmitteilungen im Anschluss an die Regierungssitzung. Man kommt nicht umhin, diese unmotivierte Kommunikation als bewussten Entscheid zu deuten.

Seit Monaten ist der Regierungsrat nicht mehr aufgetreten, um sich den Fragen von Journalistinnen und Journalisten zu stellen. Die Pandemielage ist ernst, und gleichzeitig ist es nicht der Bundesrat oder eine eidgenössische Taskforce, die das Zepter alleine übernommen haben. Es gibt Raum für regionale Unterschiede, im Pandemie-Sprech heisst das: Die Verantwortung liegt in vielem bei den Kantonen. Diese nimmt die Basler Regierung ja auch wahr. Sie traut sich bei Clubs und Schulen zu einem Alleingang, und auf die vergangenen Monate zurückblickend muss man sagen: Der Erfolg gibt ihr Recht.

Einigermassen neu ist, dass sie sich dazu nicht mehr vor der Presse äussern will, zumindest nicht ohne Nachfrage. Manche mögen die Pressekonferenzen des Bundesrats dröge finden, aber mit ihren kritischen Fragen legt die Schweizer Medienschar immer wieder den Finger auf wunde Punkte, und das ist gut, denn es lässt Massnahmen besser vermitteln, wenn man sie gegenüber Nachfragen verteidigen muss. Ausserdem, und das ist auch nicht ganz unwichtig, verleiht es der Situation die nötige Gravitas.

Fragen gäbe es auch in Basel viele. Nicht nur zur Lage in den Schulen, den Pflegeheimen und im Spital, auch zu Grossveranstaltungen wie Fasnacht und Weihnachtsmarkt oder zum Impfen. Selbst das Dauer-Lamento von Clubbetreibern, man sei den Covid-Schutzmassnahmen finanziell schutzlos ausgeliefert, hat einen legitimen Kern: Bis gestern war nichts von neuen Finanzhilfen zu hören. Antworten zu solchen Themen gibt es eigentlich immer, sei es von der Medienstelle oder von den Regierungsmitgliedern im Direktinterview, aber nie zusammen und nie vor dem Plenum der Basler Medienschaffenden. Es geht dabei nicht um journalistischen Dünkel. Adressat der Botschaft sind nicht die Medien, sondern ist die Bevölkerung.

Der Grund für die Zurückhaltung ist unklar. Eine Frage des Aufwands kann es nicht sein. Regierungspräsident Beat Jans fand die Zeit, um die Jubiläen von Herbstmesse und Frauenstimmrecht zu würdigen, um die Königin von Spanien und den König des Tennis zu empfangen. Kaspar Sutter weihte eine Plakette ein, Stephanie Eymann einen Platz und Esther Keller zusammen mit Conradin Cramer eine Baustelle. Insbesondere Bildungsdirektor Cramer scheint immer dann von der Bildfläche zu verschwinden, wenn Probleme auftauchen. Als er im Oktober sinkende Infektionszahlen nach den Sommerferien verkünden durfte, war ihm das eine Pressekonferenz wert. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht, das Streichen der Skilager oder jetzt diese Neuerung hingegen finden den Weg nur schriftlich in die Medien.

Vor zwei Jahren lud die Regierung in hoher Frequenz zu Pressekonferenzen, später fanden diese virtuell statt. Vor einem Jahr startete der Kanton eine Youtube-Serie mit durchzogenem Erfolg, und irgendwann ist er fast ganz verstummt. Es ist keine Entschuldigung, dass die Exekutive nicht die einzige ist im Umzug, die derzeit die Öffentlichkeit scheut. Die Basler Justiz verzichtet bis heute auf nichtakkreditiertes Publikum, und das Parlament tagt zwar in Vollversammlung, Medienschaffende dürfen sich den Parlamentarierinnen und Parlamentariern aber nicht nähern.

Es sollte inzwischen klar sein, dass Vertrauen die höchste Währung ist in einer Krise. Dass sich gerade jetzt eine Entkoppelung bemerkbar macht zwischen jenen, die Entscheidungen fällen, und jenen, die sie zu tragen haben, ist nicht hinnehmbar.