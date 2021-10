Kommentar Verwaltete Innenstadt Das Amt für Umwelt und Energie hat seinen neuen Prachtbau am Fischmarkt bezogen. Wieso nicht gleich die ganze Innenstadt zum Verwaltungsgebiet erklären? Patrick Marcolli Hören Drucken Teilen

Blick ins Treppenhaus des neuen AUE-Sitzes am Fischmarkt. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Es gab eine Zeit, da war der Kanton Basel-Stadt sehr darauf erpicht, die kantonalen Behörden aus der Kernstadt zu verbannen. Verwaltung, so die Überlegung, trägt nicht unbedingt zur Belebung der Innenstadt bei. Dieser Gedanke scheint heute, knapp zwanzig Jahre danach, immer noch nicht ganz falsch.

Passiert ist nicht viel in der Zwischenzeit. Als Einziges wurde ausgerechnet das wertvollste Gebäude nach dem Rathaus, das Erziehungsdepartement am Münsterplatz, an vermögende Menschen verkauft. War das Haus früher immerhin von 8 bis 17 Uhr belegt, so steht es als immobile Geldanlage heute meist rund um die Uhr leer. Nach diesem Staatsakt schrumpfte der Wille zur räumlichen Auslagerung von Departementen und Dienststellen in dem Masse, wie die Verwaltung weiter wuchs.

Man kann nun einwenden, dass die Stadt längst im Griff der Mediterranisierung ist und es gar keine weitere Belebung braucht. Also auch keine weitere Peripherisierung der Verwaltung. Nach dieser Logik ist es absolut richtig, dass das Amt für Umwelt und Energie (AUE) dieser Tage sein marodes Gebäude am Hafen verlassen und seinen neuen, klimagerechten Hauptsitz an der Schifflände mit Stolz, und legitimiert durch einen Volksentscheid, beziehen kann. Im Grunde wäre es perfekt, bestünde die Innenstadt nur noch aus Verwaltung. Es gäbe keinen Lärm, keine Einwegbecher, keine Heizpilze. Doch dann hätte das AUE nichts mehr zu tun.