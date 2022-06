Parking Kunstmuseum Es müssen noch mehr Parkplätze weg: Nun steht fest, wo Das Parking Kunstmuseum eröffnete im Dezember 2021. Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission bemängelte bereits damals, dass die geforderten 210 Parkplätze nicht abgeschafft wurden. Nun ist klar, wo diese wegfallen werden.

Das Parking Kunstmuseum steht meist leer. Nun soll es oberirdisch weniger Parkplätze geben. Ob sich das Parkhaus dann füllt, bleibt abzuwarten. Patrick Straub / Keystone

Seit dem 17. Dezember 2021 ist das Parking Kunstmuseum offen. Das, auch wenn es die Bedingungen für die Eröffnung eigentlich bis heute nicht erfüllt. Schon Ende letzten Jahres meldete die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK), dass die grossrätlichen Vorgaben punkto Kompensation durch die Aufhebung oberirdischer Parkplätze und einer Aufwertung der Allmend nicht gegeben seien. Die Kommission intervenierte daraufhin beim Bau- und Verkehrsdepartement (BVD). In mehreren Sitzungen einigten sich nun das BVD und die UVEK darauf, welche weiteren Parkplätze bis Ende 2022 aufgehoben werden müssen.

Insgesamt müssen Parkplätze 210 wegfallen, denn im Parkhaus finden 350 Autos Platz. Gemäss Grossratsbeschluss von 2013 müssen «innerhalb von einem Radius von rund 500 Metern mindestens 60 Prozent der im Parkhaus neu entstehenden Parkplätze auf Allmend dauernd aufgehoben werden». Der gewonnene Freiraum muss der Aufwertung des öffentlichen Raums zugutekommen. So fasst der Kanton in einer Mitteilung am Montag die Ausgangslage zusammen.

Weniger Parkplätze mittels «flexibler Lösung»

Es seien nun bei der Berechnung der Kompensation auch Parkplätze angerechnet worden, die «deutlich ausserhalb des Radius von rund 500 Metern liegen sowie solche, die als Parkplätze fortbestehen und lediglich anders bewirtschaftet werden». Beides erfülle den Grossratsbeschluss nicht. Rechne man diese nicht mit ein, seien per Ende Mai 2022 erst 104 Parkplätze als Kompensation für das Parking Kunstmuseum aufgehoben wurden.

Das BVD und die Kommission einigten nun gemäss Mitteilung auf weitere 70 Parkplätze, die bis Ende 2022 «mit geringem Aufwand gewinnbringend» aufgehoben werden können. Es fehlen damit immer noch 36. Hier gebe es eine «flexible Lösung»: 20 Parkplätze würden für den Versuchsbetrieb einer mobilen Buvette am St. Alban-Rheinweg direkt am Rhein weichen. Weitere 16 Parkplätze werden auf dem Birsigparkplatz umgewidmet, falls dazu Bedarf von Seiten Gastronomie besteht. Das BVD werde im Frühjahr 2023 dann berichten, ob die 210-Marke damit erreicht oder noch anderswo Parkplätze wegfallen müssen.

Ob durch diesen Wegfall das Parking Kunstmuseum mehr genutzt wird, bleibt zu beobachten. Bis anhin finden jeweils nicht viele Autos den Weg in den Untergrund.

Auch bei der Aufwertung hapert es noch

Mängel sieht die UVEK nicht nur bei der zu kleinen Anzahl oberirdisch aufgehobener Parkplätze, sondern auch im zweiten Punkt: der Aufwertung der Allmend. Damit seien Massnahmen wie Entsiegelung, Begrünung, attraktive Gestaltung gemeint. Auch Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr gehörten dazu.

Der Kommission sei es ausserdem ein Anliegen, dass für die Anlieferung beziehungsweise für Handwerksbetriebe genügend Parkverbotsfelder zur Verfügung stünden. Gleichzeitig möchte die UVEK eine verstärkte polizeiliche Kontrolle des Parkregimes.