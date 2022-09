Kompensation Kunstmuseum-Parking: Baudepartement will zu viele Parkplätze streichen – sagt LDP-Grossrätin 210 Parkplätze sollen als Kompensation für das neue Parking des Basler Kunstmuseums aufgehoben werden. Nun wirft LDP-Grossrätin Corinne Eymann-Baier dem Bau- und Verkehrsdepartement vor, falsch zu rechnen.

Das Kunstmuseum-Parking erregt erneut die Gemüter. Dieses Mal sind es die Kompensationsbestrebungen des Bau- und Verkehrsdepartements. Patrick Straub / Keystone

Bis Ende Jahr 2023 sollen auf Allmend 72 Parkplätze abgebaut werden. Danach blieben noch 36 weitere, die als Kompensation für das Kunstmuseum-Parking aufgehoben werden müssten. Dies teilte das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) Mitte September mit.

Das sieht Corinne Eymann-Baier anders. Die LDP-Grossrätin wirft dem BVD in einer schriftlichen Anfrage im Parlament vor, dass 20 Parkplätze, die am Schaffhauserrheinweg mit der Begründung der Kompensation aufgehoben worden waren, nicht in die Berechnung einflössen. Und sie geht noch weiter:

«Vor diesem Hintergrund, der Nicht-Erwähnung dieser 20 mit diesem Kompensationsgrund verschwundenen Parkplätze muss angenommen werden, dass weit mehr Parkplätze mit ebendieser Begründung gestrichen wurden als jetzt kommuniziert.» Es entstehe der Eindruck, dass «man es nicht so genau nehme mit den Zahlen».

So sei entweder in der Auflistung der bereits aufgehobenen Parkfelder ein Fehler, oder im Schreiben des BVD von Mitte September seien unzutreffende Aussagen gemacht worden. Beides erachtet Eymann als unhaltbar und verlangt deshalb, dass der Regierungsrat den Sachverhalt abklärt.