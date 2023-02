Kompost Baldiges Ende einer Leidensgeschichte? Basel hat neue Bioklappen Die alten Bioklappen verstopften oft, wodurch sich der Müll rundherum stapelte. Ein ähnliches Bild zeigt sich derzeit auch beim neuen Modell, doch die Stadtreinigung ist zuversichtlich.

Auch neben der neuen Klappe beim Landhof steht immer wieder Müll. Die Stadtreinigung ist zuversichtlich, dass sich das bald ändert. Hannes Nüsseler

Basel hat neue Bioklappen. Bioklappen, das sind jene metallenen Behälter, in denen Anwohnerinnen und Anwohner für 55 Rappen pro Einwurf ihre Küchenreste entsorgen können. Die ersten Modelle wurden 2013 montiert, bereits ein Jahr später war klar, dass sie nicht funktionieren.

Die weissen, alten Bioklappen gibt es nicht mehr. Kenneth Nars

«Sie verstopfen schnell, dann schichten die Leute ihren Kompost um die Klappe herum. Es ist immer eine Sauerei», sagte Dominik Egli, Leiter der Stadtreinigung, vor einiger Zeit gegenüber dieser Zeitung. Dass sie dennoch fast zehn Jahre geduldet wurden, lag schlicht daran, dass es keine Alternative gab.

Die neuen Klappen sollen nicht mehr verstopfen

Ein flächendeckendes Kompostsystem gibt es derzeit nicht in Basel. Die sieben Bioklappen, Quartierkomposte und privaten Abholsysteme können den jährlich anfallenden Biomüll nicht schlucken. Gegen ein Pilotprojekt für Unterflurcontainer im Bachletten-Quartier, in denen auch Kompost hätte entsorgt werden können, gingen über 89 Einsprachen von 154 verschiedenen Personen ein. Sorge bereitete etwa die möglichen Geruchs- oder Lärmemissionen.

Die neuen Bioklappen-Modelle stehen seit Mitte Februar in Basel. Sie sind nicht mehr weiss und rechteckig, sondern blau und oben abgerundet. Von den blauen Bioklappen gibt es, genau wie vorher, sieben in der Stadt. Egli ist zuversichtlich, dass ihm die neuen Klappen einigen Ärger ersparen werden: «Während einer internen Testphase haben sie bestens funktioniert.» So seien die Neuen viel robuster, hätten ein grösseres Fassungsvermögen und sie seien einfacher zu reinigen.

Neue Kundinnen und Kunden sollen aufgenommen werden

Beim alten System sei zudem die Einwurfklappe ziemlich eng gewesen, sagt Egli. Das habe das Verstopfungsrisiko erhöht und das Deponieren neben der Klappe befeuert. Doch ein Augenschein zeigt: Auch bei der neuen Klappe beim Landhof steht immer wieder einmal Müll rundherum.

Das liegt laut Egli aber nicht an einem Defizit der Klappe, sondern am neuen Zugangssystem. So brauchen bisherige Kundinnen und Kunden eine neue Zugangskarte oder müssen eine App installieren. «Ich gehe davon aus, dass noch nicht alle auf das neue System umgestiegen sind.» Das könne dazu führen, dass Kundinnen und Kunden, die die Klappe nicht mehr öffnen können, ihren Müll einfach hinstellen. Egli rechnet damit, dass sich das Problem weitgehend lösen werde, wenn einmal alle Nutzerinnen und Nutzer den neuen Zugang haben.

Neukundinnen und -kunden für die Bioklappen nimmt die Stadtreinigung aktuell nicht mehr auf. Auch das soll sich mit den blauen Behältern ändern: Weil diese ein rund dreimal grösseres Fassungsvermögen haben, sollen sie bald von mehr Menschen genutzt werden können. Für alle wird es dennoch nicht reichen.

Mehr Klappen aufzustellen, dürfte aus dem gleichen Grund schwierig werden, wie das Verbauen von Unterflurcontainern im Bachlettenquartier. Egli bringt das Problem auf den Punkt: «Jeder will ein funktionierendes Abfallsystem, aber keiner will es vor seiner Haustüre.»