Konsequenzen Nach Gummischrot gegen Frauendemo: Linkes Bündnis fordert Rücktritt des Basler Polizeikommandanten Die Art und Weise, wie die Basler Polizei am Mittwoch gegen eine nicht bewilligte Kundgebung anlässlich des Weltfrauentags vorging, gibt zu reden. Nun kommt die Forderung nach Konsequenzen in den Reihen der Polizei.

In der Bernoullistrasse kam es zu einem Grosseinsatz der Polizei. Bild: Kenneth Nars

In der Bernoullistrasse kesselte die Polizei in Kampfmontur am vergangenen Mittwochabend eine Gruppe von rund 200 Frauen ein, die sich zum Weltfrauentag zu einer unbewilligten Demonstration zusammengefunden hatten. Die Demokratischen Jurist*innen Basel (DJS Basel), die Parteien SP, Grüne, Basta, Junges Grünes Bündnis und Juso sowie der VPOD Region Basel nennen den Einsatz in einer gemeinsamen Medienmitteilung «unverhältnismässig und unprofessionell». Die Polizei habe präventiv eine «friedliche Versammlung» verhindert, «grundlos» Gewalt und polizeiliche Repressionen gegen «friedlich» Demonstrierende angewendet.

Das Bündnis findet noch deutlichere Worte: Der Polizeieinsatz stelle «eine massive Verletzung der Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit dar und ist einer demokratischen Gesellschaft nicht würdig». Und es werden Konsequenzen gefordert: Der verantwortliche Polizeikommandant Martin Roth solle zurücktreten.

Regierungsrätin Stephanie Eymann müsse «nun ihre politische Verantwortung endlich wahrnehmen» und dafür sorgen, dass eine Polizeitaktik ausgearbeitet werde, die einerseits im Einklang mit den Grundrechten stehe, fordert das Bündnis weiter. Andererseits müsse auch dem 3D-Prinzip (Dialog, Deeskalation und erst als Ultima Ratio Durchgreifen) entsprochen werden, das von der Polizei selbst propagiert werde.

SVP reagiert auf die Forderungen der Linken

Derweil zeigt sich die SVP in einer Reaktion auf die Mitteilung des linken Bündnisses irritiert. SP, Grüne und andere linke Organisationen hätten mit der Rücktrittsforderung den Pfad der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Das sei beschämend und zeige, welch grundsätzliches Problem es im Stadtkanton gebe. Setze die Polizei Recht und Ordnung durch, werde sie von linker Seite angegriffen.

In der Mitteilung würden Falschbehauptungen in den Raum gestellt und der Polizei unterstellt, dass sie «unprofessionell» gehandelt habe. Die SVP hält diese Attacken der SP, «immerhin die stärkste Partei in Parlament und Regierung, auf die Polizei für unwürdig».