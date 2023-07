Kontrollarbeiten Folgen des Unwetters: In Basel müssen weitere Bäume notgefällt werden Bald drei Wochen nach dem heftigen Gewitter dauern die Kontrollarbeiten an den Park- und Strassenbäumen noch an. Aufgrund von «massiven» Kronenschäden sind Baumnotfällungen nötig.

Vom Sturm beschädigte Bäume im Schützenmattpark. Bild: zvg

Der Sturm vom 12. Juli verursachte beträchtliche Schäden in Basel. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurden Bäume in Parks. Allein im Kannenfeldpark mussten in der Woche nach dem Sturm 20 Bäume notgefällt werden – «zur Sicherheit der Parkbesucherinnen und Parkbesucher», wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) mitteilte. Weitere 100 Bäume schnitt die Stadtgärtnerei zurück oder sicherte sie anderweitig, zum Beispiel mit sogenannten Kronenverankerungen.

Die Arbeiten dauern auch bald drei Wochen nach dem Unwetter weiter an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Das BVD schreibt: «Sämtliche Bäume in den betroffenen Gebieten werden grossräumig auf Bruch- oder Schwachstellen kontrolliert und je nach Schaden auf Sicherheit und Standfestigkeit geprüft.» Die Kontrollen hätten ergeben, dass nun weitere 20 Bäume im Kannenfeldpark, im Schützenmattpark, im Hafenareal und in der Westquaistrasse notgefällt werden müssten.

Somit sind insgesamt bis jetzt 75 Bäume dem Sturm vom 12. Juli zum Opfer gefallen. Bei allen Bäumen muss die Stadtgärtnerei nun die Wurzelstöcke mit einer speziellen Maschine ausfräsen und den Standort des Baums für die Neueinpflanzungen vorbereiten. Sämtliche gefällten Bäume werden in diesem Herbst möglichst am gleichen Standort mit jungen Bäumen ersetzt. (aib)