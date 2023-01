Kontrollen Nach Razzia in Clubs: Die drohenden Bussen könnten Betriebe hart treffen Auf 21 Lachgasflaschen und 40 Druckgaspaletten stiess das Kantonslabor am Freitag. Missachten die Betriebe das Verkaufsverbot weiterhin, könnte ihnen die Betriebsbewilligung entzogen werden.

Lachgasrazzia im Basler Barock-Club. Bild: zvg

Mit einem polizeilichen Grossaufgebot kontrollierte das Kantonslabor am Freitagabend mehrere Basler Clubs und Bars auf Lachgasmissbrauch. Die Razzia, die vom betroffenen Barock-Club-Betreiber Stefan Thommen auf den sozialen Medien mehrfach angeprangert wurde, brachte diverse Verstösse in mehreren Etablissements ans Tageslicht – rund 21 Lachgasflaschen und 40 Druckgaspaletten wurden sichergestellt.

Die mehrheitlich als Narkosemittel verwendete Substanz wird zunehmend als «Partydroge» missbraucht – zwar ist der Konsum legal, die zweckentfremdete Abgabe jedoch verboten. So will es das Chemikaliengesetz. Konsumenten kostet der Rauschzustand fünf Franken, im schlimmsten Fall aber – wie bei einem Autounfall 2021 in Arisdorf – das Leben.

Schwerpunkt der Aktion sei die Kontrolle der Einhaltung bereits ausgesprochener Abgabeverbote, so das Basler Gesundheitsdepartement. In zwei von den Ende 2021 drei beanstandeten Betrieben seien diese nicht eingehalten worden. Um welche Clubs es sich nebst dem Barock-Club handelt, wird von offizieller Seite auch auf Anfrage nicht kommuniziert.

An der Clubtheke erhältlich: Zehnfacher Erlös für Betreiber

Clubbetreiber machen mit der Substanz ein lukratives Geschäft: Für eine Flasche bezahlen sie im Handel schätzungsweise 300 bis 500 Franken. Damit befüllen sie wiederum rund 1000 Ballons, sagt Yves Parrat, Leiter der Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit.

Verkauft würden sie direkt von den Clubbetreibern, sagt Parrat, der am Freitag vor Ort war und beschreibt: «Die Abfallkübel waren voll mit Ballons.» Nun würden Verzeigungen folgen. Deren Folgen dürften die Clubbetreiber hart treffen: Das Höchstmass einer Busse liege bei 200'000 Franken, sagt Parrat. Und: Das Kantonslabor schlage der Staatsanwaltschaft eine Berechnung aufgrund des Umsatzes pro Flasche vor.

Zur Herstellung von Schlagsahne legal – zur Inhalation illegal

Für den Chemiker ist klar: eine Spezialgesetzgebung, die den Verkauf von Lachgas zur Inhalation verbietet, würde die Substanz zumindest vom offiziellen Markt verdrängen. Denn in die Lieferkette könne über ein Verbot sinnvollerweise nur an deren Ende, also direkt bei der Abgabe, eingegriffen werden, sagt Parrat: «Gastrobetriebe können Lachgas normalerweise legal zur Herstellung von Schlagsahne beziehen.»

Auch Regine Steinauer von der Suchtabteilung beim Gesundheitsdepartement sieht das Hauptproblem in der niederschwelligen Abgabe des Lachgases und dem mangelnden Risikobewusstsein der jungen Konsumenten. Der leichte Zugang zur Substanz sowie das geringe Suchtpotenzial mache sie wohl verlockend. Steinauer begrüsst eine konkrete politische Handhabe: «Der Verkauf in den Clubs muss verboten werden.»

Politische Endlosschleife: Engelberger sieht Handlungsbedarf

Nach der erneuten Razzia äussert sich der Vorsteher des Gesundheitsdepartements, Lukas Engelberger, kritisch zur momentanen Lage: «Aktuell stützen wir unsere Kontrolltätigkeit auf das Chemikalien- und das Lebensmittelrecht. Dies ist relativ umständlich.» Man könne sich deshalb vorstellen, ähnlich wie andere Länder eine spezifische gesetzliche Regelung zu erarbeiten.

Auch aus betriebsrechtlicher Sicht bewegen sich die betroffenen Clubbetreiber auf dünnem Eis: «Der Verkauf von mit Lachgas gefüllten Ballons widerspricht der erteilten Betriebsbewilligung», sagt Nicole Ryf, Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements, wo das Basler Gastgewerbeinspektorat angesiedelt ist. Die Bewilligung berechtige lediglich zur Abgabe von Speisen und Getränken – nicht aber von Gasen. «Solche Verstösse würden ebenfalls geahndet», sagt Ryf. Und: Im Wiederholungsfall könne die Betriebsbewilligung entzogen werden.

Barock-Betreiber Thommen zeigt sich allerdings von den Ausführungen der Behörden wenig beeindruckt: «Wie ein Drink», bestelle man sich mittlerweile den Lachgas-Ballon im Club.