Kontrollen Nach Razzia in Clubs: So viel Lachgas konnte in Basel am Wochenende sichergestellt werden Die Kontrollen des Kantonslabors zeigen, dass sowohl bereits ermahnte Betriebe als auch ein Neuer die Abgabe von Lachgas tolerieren. Das Gesundheitsdepartement sieht Handlungsbedarf.

Lachgasrazzia im Basler Barock-Club. zvg

Mit einem Grossaufgebot der Kantonspolizei kontrollierte das Kantonale Laboratorium am Freitag Basler Clubs und Bars auf Lachgasmissbrauch. Die Razzia, die vom betroffenen Barock-Club aufgezeichnet und auf den sozialen Medien verbreitet wurde, brachte diverse Verstösse ans Tageslicht.

Wie das Gesundheitsdepartement in einer Medienmitteilung am Montag schreibt, wurden 21 Industrielachgasflaschen und rund 40 kleinere Druckgaspackungen beschlagnahmt – eine Verzeigung an die Staatsanwaltschaft wegen Verstoss gegen das Chemikaliengesetz folgt. Zwei der bereits 2021 ermahnten Betriebe hielten sich nicht an die Vorschriften in der Lachgasabgabe. Auch ein im Rahmen der Razzia neu kontrollierter Club wurde beanstandet.

Die mehrheitlich als Narkosemittel verwendete Substanz wird zunehmend als «Party Droge» missbraucht – junge Konsumenten kostet der kurze Rauschzustand rund fünf Franken und im schlimmsten Fall – wie im Fall des Autounfalls in Arisdorf 2021 – das Leben.

Update folgt...