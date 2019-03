An der diesjährigen Fasnacht haben sich gleich zwei Unfälle mit Chaisen-Pferden ereignet. Nachdem am Montag ein Ross auf einer Bodenplatte ausgerutscht war, kam es am Mittwoch nur wenige Meter entfernt von der Unfallstelle zu einem ähnlichen Vorfall. Auch hier war das Tier auf einer Stahlplatte, wie sie bei Baustellen zur Abdeckung benutzt wird, ausgerutscht. Beim zuständigen Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) ist man überrascht: «Soweit ich mich erinnere, gab es noch nie einen solchen Vorfall», sagt BVD-Sprecher Marc Keller. Alle Baustellen würden vor der Fasnacht von der Allmendverwaltung und der Polizei kontrolliert und auf ihre Konformität überprüft. Ebenso werde den Baufirmen vor der Fasnacht mitgeteilt, dass die Baustellen trittsicher zu machen seien.

Rätseln um zweiten Unfall Nachdem ein Pferd am Montag nun trotz dieser Sicherheitsmassnahmen auf einer Bodenplatte ausgerutscht war, habe man beim BVD sofort reagiert. Am gleichen Tag noch wurde mit der zuständigen Baufirma beschlossen, einen zusätzlichen Belag auf besagte Stahlplatte aufzutragen. «In diesem Zug haben wir uns die Baustelle am Steinenberg auch angeschaut», sagt Keller. Dabei wurde der trittsichere Belag auf einer weiteren Platte angebracht. Diejenige Bodenplatte, auf der das zweite Pferd am Mittwoch ausrutschte, habe man jedoch so belassen. «Diese blauen Platten sind fabrikneu und verfügen über einen tadellosen rutschfesten Belag», sagt Keller.