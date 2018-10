Bis im vergangenen Frühling führte der Basler Schauspieler Markus Wolf den «Alten Zoll» an der Elsässerstrasse. Nun wagt er sich an ein neues Projekt, das er «Humbug» getauft hat. Im kommenden Frühling wird er an der Klybeckstrasse eine Veranstaltungshalle in Betrieb nehmen. Die ehemalige Kunststoffwerkstatt in der Halle 104 von BASF bietet Platz für knapp 300 Gäste, wie der am Dienstag publizierten Baueingabe zu entnehmen ist. Im Schnitt rechnet Wolf allerdings mit unter 100 Gästen. Donnerstags soll, so der Plan, der Haus-DJ auflegen, freitags finden Konzerte statt, und samstags ist ein gemischtes Programm geplant – etwa mit Tanz, Comedians oder Spoken Word. An Wochenenden wird das «Humbug» bis 5 Uhr morgens geöffnet haben.

Täglich, so ist dem Konzept zu entnehmen, soll Mittagessen serviert werden, einmal wöchentlich Abendessen. «Für mich», sagt Wolf, «ist das eine Fortsetzung des Wirkens vom ‹Alten Zoll›». Im Gegensatz zu seiner alten Wirkungsstätte glaubt er nicht, dass es hier zu Lärmbelästigungen der Nachbarschaft kommt. Gleichwohl müssen rund 100'000 Franken in den Umbau der 206 Quadratmeter grossen Halle gesteckt werden – denn unter anderem muss der Lärmschutz verbessert werden. Die Christoph Merian Stiftung hat bereits Förderbeiträge von 80'000 Franken gesprochen. Die Zwischennutzung ist vorerst auf fünf Jahre befristet.