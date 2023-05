Korruptionsvorwurf Basler SVP-Grossrätin Hablützel-Bürki wegen Verleumdung vor Gericht Die ehemalige Spitzenfechterin Gianna Hablützel-Bürki hat Vorstandsmitgliedern des Schweizerischen Fechtverbandes den Kauf von Wahlstimmen vorgeworfen. Die Basler Staatsanwaltschaft hat deshalb einen Strafbefehl wegen Verleumdung ausgestellt. Dieser wird nun vom Strafgericht überprüft.

Bilder: Roland Schmid (l.) und Nicole Nars-Zimmer (r.)

Der Beitrag sorgte im Mai 2021 für viel Aufregung: Einen Tag vor der Generalversammlung des Schweizerischen Fechtverbandes sprach die ehemalige Profifechterin und Basler SVP-Grossrätin Gianna Hablützel von Stimmenkauf. «Ein Vorstand von Swiss Fencing ..., der auf die Ethik-Charta von Swiss Olympics keinen Wert legt und unter anderem Wahlstimmen kauft, ist nicht wählbar», schrieb sie auf den Plattformen Linkedin und Facebook. Anstelle der Punkte nannte sie sieben Vorstandsmitglieder namentlich. Anschliessend forderte sie einen kompletten Führungswechsel und zählte ihre eigenen Favoriten für die Wahl auf.

Die Angeschossenen des Verbandes liessen sich das nicht bieten und erwirkten drei Tage später beim Basler Zivilgericht eine superprovisorische Verfügung, wonach Gianna Hablützel beide Beiträge zu löschen habe. Zwei Tage später tat sie dies auch.

Wort der ehemaligen Spitzenfechterin hat in der Szene Gewicht

Einen Monat später stellten fünf der genannten Vorstandsmitglieder Strafantrag: Nebst einer Bestrafung fordern sie jeweils auch 1000 Franken als Genugtuung wegen Persönlichkeitsverletzung. Die Basler Staatsanwaltschaft erliess im Juni 2022 einen Strafbefehl gegen Hablützel wegen Verleumdung und verhängte als Sanktion eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 180 Franken. Zu bezahlen wäre ausserdem eine Busse von 1600 Franken sowie Verfahrenskosten von über 600 Franken. Die Beschuldigte hat dagegen Einsprache erhoben.

Laut Staatsanwaltschaft hat das Wort von Gianna Hablützel trotz Beendigung ihrer Profikarriere im Jahr 2012 in der Szene noch immer viel Gewicht, und sie habe den Kauf von Wahlstimmen in ihren Beiträgen als Faktum dargestellt. Tatsächlich gebe es aber ausser ein paar allgemein gehaltenen Medienartikeln mit Mutmassungen über interne Querelen im Fechtverband dafür keine konkreten Beweise. Somit habe sie fälschlicherweise mehrere Vorstandsmitglieder beschuldigt, das Wahlprozedere des Fechtverbandes zu manipulieren oder gar Geldbeträge zu verteilen. Das sei klar rufschädigend, so die Staatsanwaltschaft.

Anwalt von Hablützel-Bürki ist ihr SVP-Ratskollege Stefan Suter

Unter den Zivilklägern findet sich auch der ehemalige Spitzenfechter und Rechtsanwalt Gabriel Nigon, der demnächst für die LDP (und deren abtretenden Grossrat Jeremy Stephenson) ins Basler Kantonsparlament nachrückt. Er hat zusammen mit den anderen Betroffenen Rechtsanwalt Niklaus Ruckstuhl mit der Vertretung beauftragt, dessen Honorarnote in der Höhe von 4788 Franken die Staatsanwaltschaft ebenfalls der ehemaligen Fechterin auferlegt hat. Über Genugtuungsforderungen hingegen darf die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl generell nicht entscheiden.

Da Gianna Hablützel gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben hat, kommt es nun am kommenden Donnerstag im Basler Strafgericht zur Verhandlung vor einem Einzelrichter. «20 Minuten» hat bereits über die bevorstehende Gerichtsverhandlung berichtet. Auch Hablützel hat sich einen Anwalt genommen, passenderweise ihren SVP-Ratskollegen Stefan Suter. Es gilt die Unschuldsvermutung, und bei einem Freispruch wird der Staat voraussichtlich die gesamten aufgelaufenen Anwalts- und Verfahrenskosten übernehmen müssen.