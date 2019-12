Kosten und Planung unterschätzt: Biozentrum wird teurer und erst Ende 2020 fertig

Vorfinanzierung Beschönigen nütze nichts: «Das Ganze ist ein Mist», sagt Unirats-Präsident und Basler Alt-Regierungsrat Ulrich Vischer. Im Idealfall Mehrkosten von 70,4 Millionen Franken, im schlechtesten Fall 109,8 Millionen kommen nun auf die Basler Hochschule zu.

Alleine die Kosten für die Behebung der zahlreichen Schadenfälle sind seit Mai 2018 bis Ende Oktober 2019 von 11,7 auf rund 18 Millionen Franken angestiegen. Ein Schadenfall beim Brandschutz ist mit 5,5 Millionen Franken der grösste Kostenpunkt, ein weiterer bei den Sanitäranlagen beläuft sich auf 4,5 Millionen. Wie viel Geld von den Versicherungen zurückerwartet werden kann, ist noch völlig offen. Im «Best Case» rechnen die beiden Regierungen in ihrer Vorlage zuhanden der Kantonsparlamente mit 5 Millionen, im «Worst Case» mit 0,0 Franken.

Die Schadensumme aller 47 Versicherungsfälle beläuft sich auf 14 Millionen. Wie es am Ende auch herauskommt, den finanziellen Mehraufwand muss zunächst die Universität im Sinne einer Vorfinanzierung tragen. Darauf hätten sich die beiden Kantonsregierungen Ende Oktober geeinigt und sich explizit gegen eine Erhöhung der Kantons-Darlehen ausgesprochen. An der Medienkonferenz erläutert Vischer, was dies für die Universität bedeutet. Diese werde einerseits liquide Mittel aus der laufenden Rechnung abzweigen müssen, andererseits auf dem Finanzmarkt neue Kredite aufnehmen.

Negative Auswirkungen auf den laufenden Uni-Betrieb sollte es trotzdem keine haben. Laut Vischer haben sich die beiden Regierungen dazu verpflichtet, die Mehrausgaben der Universität via eine Erhöhung der künftigen Globalbudgets auszugleichen. (bos)