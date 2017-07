Gemeinnützige private Akteure können sich ebenfalls beteiligen. Dadurch würden sich die Verhältnisse aber verschieben.

Ja. Das hätte aber den Vorteil, dass das Ganze nicht mehr nur auf zwei Akteure fokussiert ist. Dritte könnten diesen Machtkampf zwischen Baselland und Basel-Stadt etwas entschärfen. Das wäre gar nicht so schlecht.

Ist eine Zusammenarbeit der Privatspitäler mit den öffentlichen denkbar?

Die Frage ist, ob das überhaupt sinnvoll ist. Für den Bürger ist nur wichtig, an welchen Standorten von welchen Fachleuten wie viele Eingriffe gemacht werden. Das ist für Effizienz und Qualität entscheidend. Da ist es gar nicht so relevant, wie die Kooperation zwischen den Spitälern aussieht. Denn solange in einem Spital 70 Prozent der Kosten Personalkosten sind, ist es eine Illusion, allein durch die Grösse die Effizienz steigern zu wollen. Das erreicht man nur durch Spezialisierung. Es bringt einfach nichts, wenn jedes Spital alles macht. Je grösser ein Spital, desto mehr Overhead und dieser ist nicht produktiv.

Wo können Kosten eingespart werden?

Wirklich sparen kann man, wenn man gemeinsam einkauft und gemeinsam IT-Lösungen entwickelt. Effizienz hängt auch mit vor- und nachgelagerten Prozessen zusammen. Muss man im Spital zum Beispiel nochmals das gleiche Röntgenbild machen, wie schon beim Hausarzt? Da ist wirklich noch Potenzial. Und der Wettbewerb wird dann vor allem bei Operationen spielen, die häufig durchgeführt werden. Es ist ja nicht alles hoch spezialisiert, was das Unispital anbietet.

Bei der hoch spezialisierten Medizin (HSM) wird auf nationaler Ebene entschieden, wo was angeboten wird. Es gibt also keinen echten Wettbewerb.

Auf die HSM trifft das zu. In diesem Bereich wird es in einigen Jahren allerdings ganz andere Probleme geben. In der Schweiz werden wir schlicht zu geringe Fallzahlen haben. Für seltene Eingriffe wird man sich international ausrichten müssen. Und dabei sind nicht einmal die Kosten das Problem; natürlich werden diese bei geringeren Fallzahlen höher, weil man weniger effizient ist. Aber wir werden es uns schlicht nicht mehr erlauben können, gewisse seltene Eingriffe an verschiedenen Zentren in der Schweiz anzubieten.

Wo sehen Sie weitere Schwierigkeiten?

Der Hauptgrund für das Kostenwachstum im Gesundheitswesen bleibt die Menge an durchgeführten Operationen und Untersuchungen. Die Bedarfshaltung der Bevölkerung wird sich durch die Fusion nicht ändern. Und wenn der Bedarf weiter steigt, wird das Sparpotenzial der Fusion durch das Mengenwachstum aufgefressen. Die Spitalfusion ist eine Gratwanderung, aber ich halte diese Kooperation für einen guten Mittelweg zwischen Unternehmertum und politischen Interessen.

Spitalplanungen werden vom Krankenkassengesetz vorgeschrieben. Meiner Meinung nach würde das Spitalwesen gerade in Basel, wo es keine abgeschiedenen Täler gibt, auch bestens ohne Spitalplanung funktionieren, wenn man sie durch eine saubere Eignerstrategie ersetzt. Es wäre ein schweizweites Novum, aber einen Versuch wert.