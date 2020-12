Krebserregender Stoff im Klybeckareal sorgt für Streit unter den Linken in Basel

Auf die Forderungen Mücks, etwa den Altlastenkataster auszuweiten, will Brutschin nicht eingehen. Dieser Kataster sei unter grossem personellen Aufwand entstanden und habe sich «in mehr als tausend Fällen bewährt», schreibt er im Mail. Bereits jetzt stehe das Gebiet zudem unter regelmässiger Grundwasserüberwachung.

Brutschin mit «falschen Behauptungen»

Mit dieser Antwort sind die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz nicht zufrieden. Sie wollen in diesen Tagen die Medien informieren. Der bz liegt die Medienmitteilung vor, in der mit harscher Kritik an Brutschin nicht zurückgehalten wird. Der WSU-Vorsteher rechtfertige sich in seinem Brief an Mück und die AefU «erneut mit falschen Behauptungen», was die Altlastenverordnung angehe.