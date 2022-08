Krebsforschung Verurteilt als Industriespion: Forscher aus Basel muss in den USA in Haft Zusammen mit seiner Schwester stahl er Daten und Proben aus der Krebsforschung seines Arbeitgebers in Basel. Das Geschworenengericht in den USA befand ihn für schuldig.

Seit bald zwei Jahren sitzt Gongda X.* in den USA im Gefängnis. Im Mai hat ihn das Geschworenengericht in Pennsylvania für schuldig befunden. Der chinesische Forscher, der in Basel gearbeitet hatte, soll Teil einer Verschwörung gewesen sein, die sich zum Ziel setzte, Forschungsergebnisse und Proben der US-Firma GlaxoSmithKline (GSK) zu stehlen. Jetzt ist das Strafmass bekannt.

Vom Postdoktorand zum Industriespion

Die Geschichte des Industriespions Gongda X. (52) begann 2010 in Basel. Der chinesische Staatsangehörige arbeitete beim Friedrich Miescher Institut, das zum Pharmakonzern Novartis gehört. Gongda X. war als Postdoktorand angestellt und hatte Zugang zu Daten, Proben und Studien. Mit seiner Familie lebte er in einem Mehrfamilienhaus in Allschwil.

Die Schwester des Basler Forschers arbeitete für GlaxoSmithKline in Philadelphia. Keystone

Aufgeflogen ist sein Tun im Oktober 2014. Gongda X. bestellt einen Kurier an seinen Arbeitsplatz an die Maulbeerstrasse. Das aufgegebene Paket – es enthielt Antikörper, die entscheidend für die Krebsforschung sein könnten – soll zum Biotechunternehmen Renopharma nach China. Besitzerin der Firma ist Gongda X.s Schwester Yu X.*, die gleichzeitig in der US-amerikanischen Stadt Philadelphia bei GSK forscht.

Die gestohlenen Daten zu Geld machen

Renopharma wollte ein eigenes Krebsmedikament entwickeln. Die Firma wurde dabei vom chinesischen Staat mit hohen Beiträgen unterstützt. Die wissenschaftlichen Grundlagen stammten jedoch von Gongda X., seiner Schwester Yu X. und vier weiteren Beschuldigten.

Gleichzeitig gründete Gongda X. in Basel ein Start-up, das sich auf die Entwicklung von Antikörpern für die Krebsforschung konzentrieren sollte. Zusammen mit Renopharma wollten die Geschwister den Markt erobern und Millionen verdienen.

Sie warnten sich in E-Mails

Nachdem das Paket, das Gongda X. nach China schicken wollte, vom FBI abgefangen worden war, kam der Forscher in der Schweiz in Untersuchungshaft. Das «Federal Bureau of Investigation» (FBI) ermittelte gegen ihn und die Mitverschwörerinnen und Mitverschwörer in den USA. Ab 2017 wurden E-Mails abgefangen und Telefonate abgehört. Im Dezember 2019 lieferten die Schweizer Behörden dann Gongda X. in die USA aus. Mehrere Anträge seinerseits auf Haftentlassung wurden vom zuständigen Gericht, dem Eastern District of Pennsylvania, abgelehnt.

Die öffentlich zugänglichen Dokumente des amerikanischen Gerichts zeigen die Verschwörung auf. Gongda X. und Yu X. versorgten einander mit Daten aus der Krebsforschung, die sie bei ihren jeweiligen Arbeitgebern stahlen. Die britische Firma GSK soll dabei um Geschäftsgeheimnisse im Wert von einer Milliarde Dollar betrogen worden sein.

Das FBI und die Staatsanwaltschaft waren sich sicher, Gongda X. und Yu X. wussten, dass sie illegal handelten. In E-Mails warnten sie einander: «Beiliegend drei Files, die dir helfen könnten. Die ersten beiden sind hochgradig vertraulich, du solltest die nicht jemandem anderen zeigen.» Zudem hatten beide bei der Anstellung an ihrem jeweiligen Arbeitsort Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnet gehabt.

Novartis will sich nicht äussern

Der Prozess gegen die Schwester Yu X. endete im Mai 2021 ebenfalls mit einem Schuldspruch. Sie wurde zu acht Monaten Haft verurteilt. Bei Gongda X. rechnete man mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe. Schliesslich sahen ihn die Geschworenen in zehn von zwölf Anklagepunkten für schuldig. Darunter Datendiebstahl, Verschwörung und Patentverletzung.

Der Basler Konzern Novartis hat sich in der Vergangenheit kaum zum Fall geäussert. Die Verluste im Forschungsinstitut seien «vernachlässigbar», berichtete 2020 die «Handelszeitung».