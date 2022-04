Krieg in der Ukraine Viele wollen Gastfamilie sein: «Pro Woche gehen aus Basel weitere 100 Angebote ein» Ruth Ludwig-Hagemann, Delegierte des Vorstands des Vereins GGG, spricht über die Unterbringung von Flüchtenden in Basel-Stadt. Die Anzahl der Angebote hätte die Erwartungen bei weitem übertroffen, sagt sie.

Ruth Ludwig über das Projekt «Unterkunft Ukraine» von GGG Benevol. Kenneth Nars

Frau Ludwig, wie viele Menschen hat die GGG mittlerweile vermittelt?

Ruth Ludwig-Hagemann: Gegen 100 Flüchtende wurden via unsere Vermittlung bis jetzt untergebracht. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Familien, sprich Frauen mit Kindern. Vereinzelt sind auch Einzelpersonen darunter.

Man hört immer wieder, die Solidaritätswelle flache ab. Haben Sie noch genügend Angebote für Unterbringungen?

Die Menge des von Privaten zur Verfügung gestellten Wohnraums übersteigt unsere Erwartungen massiv. Es sind bisher weit über 500 Angebote eingegangen. Das ist viel mehr, als wir erwarteten. Und jede Woche kommen nochmals etwa 100 Angebote dazu.

Wie viele vermittelte Flüchtende mussten bisher umplatziert werden?

Wir selbst mussten von Seiten GGG Benevol niemanden umplatzieren. Von anderen Vereinen oder Institutionen, die Gastfamilien vermitteln, weiss ich von Einzelfällen, wo neue Familien gesucht werden mussten. Dadurch, dass wir bei allen Familien vorbeigehen und prüfen, ob alles Nötige vorhanden ist, leisten wir gute Vorarbeit. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass es auch bei unseren Familien zu schwierigen Situationen kommt oder sich die Gastfamilien plötzlich eingeschränkt fühlen.

Wie läuft die Prüfung der Gastfamilien ab?

Die Familien, die Raum zur Verfügung stellen möchten, melden sich bei uns via Telefon und/oder Kontaktformular. Mitarbeiter von Benevol, konkret des Projekts «Unterkunft Ukraine» von GGG Benevol gehen vorbei. Aktuell sind zehn Personen damit beschäftigt, Gastfamilien zu besuchen. Sie beurteilen, ob die Bereitschaft der Familien da ist, für drei bis sechs Monate Flüchtlinge aufzunehmen. Das halten wir schriftlich fest. Geschaut wird auch, ob genügend Raum vorhanden ist und ob die neuen Gäste Zugang zu Bad und Küche haben. Wenn die Flüchtlinge via Bundesasylzentrum resp. Sozialhilfe uns gemeldet werden, sind wir auch bei der Ankunft der Flüchtlinge vor Ort. Wir bleiben Ansprechpersonen für Flüchtlinge und Gastfamilien, sollte es Probleme geben.

Gab es auch Familien, denen Sie raten mussten, keine Menschen aufzunehmen?

Ja, vereinzelt. Auch wenn die Hilfsbereitschaft sehr gross ist, mangelt es manchmal am Verständnis, was man als Gastfamilie bieten müssen kann. Sei es betreffend verfügbarem Raum oder auch der Zusicherung, mindestens drei bis sechs Monate jemanden aufzunehmen. Gastfamilien erhalten monatlich 250 Franken, die registrierten Flüchtenden haben Anspruch auf Sozialhilfe oder finden gar einen Job und können dann einen Beitrag leisten. Das müssen die Familien aber bilateral regeln.

Wie ist das Projekt Gastfamilien für Flüchtlinge entstanden?

Ruth Ludwig-Hagemann, Delegierte des Vorstands der GGG Basel. Kenneth Nars

Lanciert wurde es 2016 während der Syrienkrise. Deshalb haben wir bereits breite Erfahrung in der Vermittlung von Flüchtlingen an Gastfamilien aufbauen können. Jetzt sind die Bereitschaft der Bevölkerung, jemanden aufzunehmen, und die Solidarität viel grösser als im 2016. Es gibt mittlerweile auch Hotels oder leere Wohnungen und Häuser, die dem Kanton zur Verfügung gestellt werden. Wir von den GGG vermitteln aber nur an private Gastfamilien, die anderen Unterkünfte laufen über die Sozialhilfe.

Die Deutschkurse von GGG Kurse werden von Frauen aus der Ukraine überrannt. Planen Sie, das Angebot auszubauen?

Wir haben gerade damit begonnen, prüfen aber, weitere Kurse anzubieten. Viele der Geflüchteten wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren und Arbeit zu finden.