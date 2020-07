Krimiautor Raphael Zehnder und die Sendepause

Vor den Skirennen oder dem Grand Prix Eurovision hiess es jeweils: «Wir warten noch auf die Schaltung.» Dann tauchten die Testbilder der verschiedenen Sender auf. Man wusste, jetzt geht es nach Brüssel, Italien oder Österreich. Die Stickerei lässt sich auch philosophisch deuten. Wird das Testbild gesendet, bedeutet das Pause, Zeit zum Innehalten und In-sich-Gehen. Die Hülle ist auch funktional, gerade Taschenbücher wie meine Krimis liegen damit viel besser in der Hand.

Ich schreibe, weil ich mich für Geschichten interessiere. Der Kriminalroman besitzt den Vorteil, dass er einen eingebauten Motor hat: Ein Verbrechen fand statt. Nun gilt es herauszufinden, wie es passiert ist und wer dafür die Verantwortung trägt. Zuletzt wird diese Person festgenommen – hoffentlich, aus staatstragender Sicht. Innerhalb dieses Gerüsts gibt es enorm viel Platz. Man kann über Städtebau schreiben, über Menschen, über sich selbst. Es hat Platz für Humor, Philosophisches, Musik – der Kriminalroman eröffnet enorm viele Freiheiten.

Faszination des Schreibens: Aus einem leeren Papier entsteht etwas

Schon als Teenager habe ich geschrieben, bevor ich in den Musikjournalismus gerutscht bin. Das analytische Erfassen interessierte mich: Warum gefällt den Leuten etwas? Was machen die Musikerinnen und Musiker genau? Und dann ist das Schreiben an sich fantastisch: Aus einem weissen Blatt Papier oder einer leeren Datei entsteht etwas. Bei Krimis skizziere ich auf einer A4-Seite den Plot, schön durchnummeriert. Dann giesse ich die Struktur in ein neues Dokument und arbeite einzelne Szenen aus: mal am Anfang, mal am Schluss, fast wie bei einem Foto, das mit einem Wattebäuschchen retuschiert wird. Allmählich setzt sich alles wie ein Mosaik zusammen. Das ist so schön, dass ich darüber oft die Zeit vergesse.