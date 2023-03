Kriminalität Basel-Stadt verzeichnet deutlich mehr Gewalt- und Sexualdelikte Der Kanton Basel-Stadt hat am Dienstag die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 publiziert. Basel bleibt ein Kriminalitäts-Hotspot der Schweiz. Es gibt jedoch auch Deliktarten, wo eine Abnahme zu verzeichnen ist.

Auch Raufhandel bescherte den Basler Strafvollzugsbehörden 2022 Mehrarbeit, wie im Umfeld des Spiels FC Basel-FC Zürich am 1. Mai. Bild: G. Kefalas / Keystone

In Basel-Stadt wurde im vergangenen Jahr elf Prozent mehr Kriminalität registriert. Die Strafverfolgungsbehörden registrierten total 27'460 Anzeigen (Vorjahr: 24'763). Mehr als neun von zehn Anzeigen betreffen Delikte gemäss Strafgesetzbuch. Hier stechen die Gewaltstraftaten hervor, mit total 2724 Fällen (+18%).

Einen hohen Anstieg gab es bei Körperverletzungen (+28%), bei Angriffen (+86%) und bei Raufhandel (+296%). Eine Person fiel im vergangenen Jahr im Stadtkanton einem Tötungsdelikt zum Opfer (Vorjahr: 2); in 17 Fällen blieb es glücklicherweise «nur» beim Versuch (Vorjahr: 18).

Bei den Sexualdelikten ist ein starker Anstieg bei den Vergewaltigungen zu verzeichnen. Waren es 2021 noch 23 Fälle, stieg das Total auf 41 an. Auch beim Delikt der sexuellen Nötigung wurden mehr Fälle gezählt.

Anstieg im nationalen Schnitt

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt schreibt zur polizeilichen Kriminalstatistik 2022, die kantonalen Zahlen würden den Anstieg der registrierten Straftaten im ganzen Land widerspiegeln. Am Montag publizierte das Bundesamt für Statistik die nationalen Zahlen. Demnach haben im Vergleich zum Vorjahr in der Schweiz die schweren Gewaltdelikte zugenommen (+17%); insbesondere gab es mehr Vergewaltigungen und schwere Körperverletzungen.

An der Medienkonferenz der Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag wurde betont, dass die Kriminalitätsbelastung in Basel-Stadt zwar zugenommen habe. Jedoch seien bei vielen Delikten noch vor wenigen Jahren deutlich höhere Fallzahlen gezählt worden.

Die Ursachen für den aktuellen Anstieg seien der Staatsanwaltschaft nicht bekannt, sagte Hans Ammann, der Leiter der Kriminalpolizei. «Wir müssen abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln.» Erst dann könne man sagen, ob es sich um längerfristige Trends handele.

Basel bleibt Kriminalitäts-Hauptstadt der Schweiz

Eine Vermutung stellte er jedoch trotzdem an, was den Anstieg bei den Straftatbeständen Pornografie (+25%) und sexuelle Belästigung (+27%) betreffe. «Was hier eine Rolle spielen könnte: Das Anzeigeverhalten von geschädigten Personen.» Sprich: Opfer würden weniger lange zögern, zur Polizei zu gehen.

Im Vergleich der Schweizer Städte bleibt Basel an der Spitze. Hier wurden auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 14,8 Straftaten gezählt. Auf den weiteren Plätzen folgen Lausanne (12,2), Schaffhausen (11,4), Zürich (10,8) und Fribourg (9.9).

Bei den Einbrüchen gingen die Zahlen zurück

Zum unrühmlichen ersten Platz in der Kriminalitätstabelle der Städte sagte der Erste Staatsanwaltschaft Sasha Stauffer, man erkläre sich das mit drei Faktoren. Basel weise eine extreme Zentrumsfunktion mit allen negativen Folgeeffekten auf. Dann sei die Bevölkerungsdichte hoch. Kriminalitätsfördernd sei zudem die Lage mitten im Dreiland. Die Landesgrenzen zu Deutschland und zu Frankreich würden die Strafverfolgung behindern – das mache Basel attraktiv für Kriminelle.

Es gibt jedoch auch positive Punkte in der Kriminalstatistik. So sank etwa die Zahl der Anzeigen wegen Einbruchdiebstählen. Bei der häuslichen Gewalt blieben die Zahl der erfassten Straftaten stabil; ebenso bei den Betäubungsmitteldelikten.