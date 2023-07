Kriminalität Wegen Gewaltdelikten: Basler Dreirosenanlage wird mit Video überwacht Aufgrund der Häufung von Gewalttaten und weiteren Delikten auf der Dreirosenanlage installiert die Basler Polizei vor Ort eine Videoüberwachungsanlage, wie sie am Donnerstag mitteilt. Zudem werden weitere Massnahmen geprüft.

Zuletzt wurde bei der Tramhaltestelle ein 25-Jähriger von zwei unbekannten beraubt und bedroht. Bild: Roland Schmid

In den letzten Wochen und Monaten kam es gleich zu mehreren Zwischenfällen bei der Dreirosenanlage im Kleinbasel. Allein im letzten Monat kam es zu mindestens fünf Gewaltdelikten – bei drei davon handelte sich um einen Raub. Dagegen will der Kanton Basel-Stadt nun vorgehen und installiert Kameras.

Die Videoüberwachung diene sowohl der Prävention als auch der Strafverfolgung, teilt die Basler Polizei am Donnerstag mit. Zu Videoüberwachungen werde nur in Ausnahmefällen gegriffen, wenn selbst eine häufige und deutliche Präsenz von Polizeipatrouillen nicht die gewünschte Wirkung erziele. Parallel dazu prüfen interdepartementale Arbeitsgruppen weitere Massnahmen wie bauliche Anpassungen oder neue Beleuchtungskonzepte, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bauarbeiten am Rheintunnel.

Ein neues Reglement für die Videoüberwachung

Das kantonale Informations- und Datenschutzgesetz (IDG) erlaubt die Videoüberwachung im öffentlichen Raum «nur zum Schutz von Personen und Sachen vor strafbaren Handlungen beziehungsweise zur Verfolgung solcher strafbarer Handlungen». Im Auftrag der Departementsvorsteherin mache die Kantonspolizei von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Vor der Inbetriebnahme wird gemäss Medienmitteilung ein entsprechendes Reglement verfasst und dem Datenschutzbeauftragten zur Vorabkontrolle unterbreitet, wie es das IDG verlange. «Das Ziel ist, die Videoüberwachung möglichst rasch zu installieren, weil sich während der warmen Jahreszeit viele Menschen im öffentlichen Raum aufhalten», teilt das Justiz- und Sicherheitsdepartement mit. Die Kantonspolizei Basel-Stadt kündigt ausserdem an, derweil ihre deutliche Präsenz an den Hotpots im Kanton weiterhin aufrechtzuerhalten.

Eine stationäre Videoüberwachung wurde im Sommer 2021 an der Uferstrasse installiert, nachdem es auf dem Hafenareal zu Ausschreitungen und Delikten gekommen war. Die dortigen Videokameras wurden im darauffolgenden Oktober wieder abmontiert.

Laut Bericht nahm die Gewalt letztes Jahr ab

Um die Situation auf der Dreirosenanlage zu deeskalieren, setzte der Verein Diakonische Stadtarbeit Elim im Auftrag des Kantons im Jahr 2020 zum ersten Mal einen Rangerdienst ein. An mehreren Tagen in der Woche waren zwei Ranger auf der Anlage unterwegs, suchten das Gespräch mit Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten, schlichteten und markierten Präsenz.

In einem Bericht der Basler Kantons- und Stadtentwicklung zum Rangerdienst im Jahr 2022 hiess es noch, die Gewaltdelikte hätten im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen. So seien von Mai bis Oktober 2022 zwölf Meldungen zu Gewaltdelikten bei der Polizei eingegangen, in den zwei Jahren davor waren es 21. (no/aib)