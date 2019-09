Vor bald drei Wochen, in der Nacht auf Freitag, 16. August, ging das Haus an der Rheingasse 17 in Flammen auf. Noch heute riecht es in der Strasse nach Rauch, und noch immer sitzt den Anwohnern und Beizern der Schreck in den Knochen. Zum Glück, so der Tenor, gab es nur zwei Leichtverletzte.

Nun aber schreckt eine Aussage von Peter Blumer, dem Direktor der Basler Gebäudeversicherung, auf: Am Montag sagte er in einem Bericht zum Lokalsender «Telebasel», man wisse nicht, ob in der Brandruine «unter Umständen» noch Leichen unter den Trümmern lägen.