Nach dem verheerenden Brand in der Liegenschaft des «Schwarzen Bären» an der Basler Rheingasse sind die Bagger für den Teilabriss des Gebäudes aufgefahren. Am Mittwochnachmittag durchsuchte die Kriminalpolizei Basel-Stadt die Ruine, im Einsatz waren auch Hunde, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Am Donnerstag folgte der Bescheid: Es wurden definitiv keine Leichen im Haus gefunden.

Der Brand von Mitte August zog weite Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft, ebenso war ein Nachbargebäude betroffen. Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden. Der Schock sass in der ganzen Anwohnerschaft der Rheingasse tief, denn nicht nur Gastrobetriebe waren betroffen, sondern auch Privatpersonen, die ihre Wohnung aufgeben mussten. Trotz möglicher Investoren blieb unklar, was mit dem Gebäude geschieht. Klar ist, dass Teile davon weg müssen.