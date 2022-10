Krisenintervention Anlaufstelle ausserhalb der Psychiatrie: SP-Grossrätin fordert neuen Standort In wenigen Monaten schliesst die Kriseninterventionsstation (KIS) auf dem USB-Campus. Nun setzt sich Grossrätin Melanie Nussbaumer für eine neue Standortsuche ein.

Bisher konnten sich Menschen mit einer psychischen Krise zuerst einmal ans Basler Unispital wenden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Kriseninterventionsstation (KIS) der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) wird Anfang des nächsten Jahres vom Universitätsspital (USB) auf den Campus der UPK verlegt. Dies, weil im USB Bauarbeiten anstehen. Gegen die Verlegung haben sich Fachpersonen und Betroffene in zwei offenen Briefen gewehrt. Läge die KIS nicht mehr ausserhalb der Psychiatrie, gehe ein wichtiges niederschwelliges Angebot verloren.

Nun schaltet sich auch die Politik ein: SP-Grossrätin Melanie Nussbaumer reicht eine Motion im Grossen Rat ein. Diese fordert vom Regierungsrat, dass dieser zusammen mit der UPK innerhalb von fünf Jahren einen Platz für die KIS in der Stadt, ausserhalb des Psychiatriegeländes realisiert. Idealerweise sollte der Standort im USB liegen, alternativ könne die KIS auch in einem akutsomatischen Spital oder in einer Lokalität mit gutem Anschluss an das USB liegen.

Noch immer gebe es Vorurteile gegen die Psychiatrie

Sollte eine Wiederaufnahme der KIS innerhalb der Neubauten auf dem Campus des USB möglich sein, sei auch eine Frist von zehn Jahren denkbar.

Eine Krisenintervention ausserhalb der Psychiatrischen Klinik sei äusserst wichtig, schreibt Nussbaumer in ihrem Vorstoss. «Nach wie vor haben viele Patientinnen und Patienten Vorurteile und Stigmatisierungsängste gegenüber der psychiatrischen Klinik.»