Krisenintervention UPK-Aussenstation im Basler Unispital schliesst Ende Jahr Fachpersonen der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel waren bisher für Menschen in einer Krise auch im Basler Unispital erreichbar. Das ändert sich nun.

Wer in einer psychischen Notlage ist, konnte bisher auf die Kriseninterventionsstation im Basler Unispital. Ende Jahr ist Schluss. Nicole Nars-Zimmer

Das Basler Universitätsspital behandelt nicht nur körperliche Leiden. Auch Menschen in psychischen Notsituationen erhalten die nötige Unterstützung: Dafür gibt es die Aussenstation der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel im Unispital. Doch damit ist nun Schluss, wie das «Regionaljournal Basel» von SRF berichtet.

Die Kriseninterventionsstation der UPK wird es nur noch bis Ende Jahr geben. Das Unispital kündete den Vertrag mit der UPK. Ab dem 1. Januar 2023 soll eine ähnliche Station auf dem UPK-Gelände in Flughafennähe in Betrieb sein. Dafür wird laut «Regionaljournal Basel» ein bestehendes Gebäude umgebaut.

Psychotherapeuten und Politikerinnen wehrten sich

Doch damit weicht man vom ursprünglichen Konzept ab. Denn die Station im Unispital wurde eingerichtet, um Menschen in psychischen Krisen eine möglichst niederschwellige Beratung zu bieten. Noch immer fällt es vielen leichter, ein Spital aufzusuchen, als sich Hilfe in einer psychiatrischen Klinik zu holen.

Die Verbände der Psychotherapeuten und Psychologinnen wehrte sich vor einigen Wochen mit einem offenen Brief an den Kanton Basel-Stadt gegen die bevorstehende Schliessung der UPK-Station. Auch politische Stimmen wie Nationalrätin Sarah Wyss (SP) forderten, dass der Kanton die Krisenintervention im Unispital beibehalten soll, so das «Regionaljournal Basel».