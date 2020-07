Kritik an Drehtür-Psychiatrie: Werden Patientinnen und Patienten zu schnell entlassen?

Im April stieg eine geistig verwirrte und leichtbekleidete Frau im Basler St. Johann auf die Dächer und warf Schottersteine hinunter. Sie riskierte ihr Leben, stolperte mehrfach. Erst die schwer bewaffneten Einsatzkräfte der Polizei kamen ihr bei. Solche Geschichten häufen sich, wie Gespräche der «Schweiz am Wochenende» mit Kesb-Mitarbeitenden ergeben. Sie klingen so: Ein psychotischer Mann kehrt immer wieder ins Elternhaus zurück, wo er bei den neuen Mietern Radau veranstaltet, ehe ihn die Polizei holt. Eine Frau, die unter paranoider Schizophrenie leidet, brüllt zuhause vor den Kindern herum und bringt sich vor Gespenstern in Sicherheit. Und ein anderer Mann kratzt tagelang zuhause an den Wänden rum und wird von den Nachbarn mit blutigen Fingern im Treppenhaus angetroffen.

UPK wollte Stigmatisierung der Therapierten beenden

Ein Paradigmenwechsel bei den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) hat möglich gemacht, dass diese Menschen nicht eingesperrt werden. Die Frau beispielsweise, die im St. Johann aufs Dach stieg, war gemäss übereinstimmenden Augenzeugenberichten wenige Tage später wieder zuhause anzutreffen.

In den UPK gilt seit zehn Jahren die so genannte Open Door Policy. Die Klinikleitung folgt dem Ansatz, wonach die Patienten nicht mehr isoliert werden und auch keine Zwangsmedikation erfahren sollen. Die Devise ambulant vor stationär hat zur Folge, dass die Anzahl Betten auf geschlossenen UPK-Stationen seit dem Jahr 2010 um über 80 Prozent gesunken ist. Die Idee dahinter ist gemäss einer Publikation, dass «keine gefängnisartige Atmosphäre» mehr herrschen soll, die in der früheren Psychiatrie auch zu Aggressionen geführt habe. Zwangsmassnahmen, so die Annahme, würden zu Stigmatisierung und Traumatisierung der Patienten führen.

An dieser prinzipiellen Abkehr von Zwang erwächst nun Kritik. Basler Psychiater, Kesb-Mitarbeitende und Amtsärzte zeigen sich zunehmend frustriert über die verhaltensauffälligen Drehtürpatienten, die nach kurzer Dauer wieder rausgelassen werden, nachdem sie durch die Amtsärzte fürsorgerisch untergebracht worden sind. Die Auskunftspersonen wollen anonym bleiben – weil sie die Zusammenarbeit mit den UPK nicht gefährden wollen. Eine ehemalige UPK-Mitarbeiterin ist der Meinung, dass gerade mit Verweis auf die Würde der Menschen eine bessere Begleitung der Patienten, notfalls auch mit Zwangsmedikation, zwingend wäre. «Es ist oft eine Pseudo-Freiheit, dass die Patienten in so einem Zustand selber entscheiden dürfen, ob sie dableiben wollen, ob sie beispielsweise Neuroleptika nehmen wollen oder nicht», sagt sie. «Sie sind schlicht nicht in der Lage, das zu beurteilen.»

Praktizierende Psychiaterin wittert Ideologie

Eine praktizierende Psychiaterin findet beispielsweise, die UPK würden dem Leistungsauftrag nicht nachkommen, die kranken Menschen zu behandeln. Sie wittert eine «ideologische» Besessenheit, keine Zwangsmedikation anzuwenden. «Das führt dazu, dass Patienten leiden, Angehörige verzweifeln, Suizide oder aggressive Handlungen gegen andere riskiert werden.»

Die verhaltensauffälligen Patienten sind vermehrt in der Stadt anzutreffen – oder beispielsweise in den therapeutischen Institutionen Basels. Nicolas Heller, Leiter des Hauses Elim, das sich die Integration von Menschen am Rand der Gesellschaft auf die Fahne geschrieben hat, ist die «Problematik bekannt», wie er auf Anfrage sagt. Er weiss um die Selbstdisziplin und Selbsteinschätzung einiger UPK-Patienten. «Es gibt durchaus auch Leute, die wir bei uns im Haus ablehnen, weil sie schlicht nicht integrierbar sind», sagt Heller. Und dann gebe es auch jene, «die wir nur unter der Bedingung reinlassen, dass sie ihre Medikamente nehmen.» Dadurch, dass die gleichen Patientinnen und Patienten oft mehrmals eingewiesen werden müssen, steigt auch die Zahl der fürsorgerischen Unterbringungen in den UPK konstant. 2015 waren es noch 382, im vergangenen Jahr bereits 533.

Undine Lang, Leiterin der Klinik für Erwachsene der UPK, muss sich der Kritik seitens der Psychiaterinnen und Psychiater bewusst sein. Mehrmals ist sie auf die Zustände aufmerksam gemacht worden. Doch auch ein eigens zum Thema «Fürsorgerische Unterbringung» organisiertes Symposium diesen Frühling habe ihr die Augen nicht geöffnet, sagen Involvierte.

Lang selbst macht nicht den Anschein, als würde sie von der strikten Open Door Policy abweichen. Auf Anfrage sagt sie: «Derzeit gibt es keinen Verbesserungsbedarf. Es ist nicht der Fall, dass Patientinnen und Patienten zu früh entlassen werden. Dieser Vorwurf lässt sich anhand objektiver Daten nicht nachvollziehen.» Zum Beweis legt die Klinikleiterin eine wissenschaftliche Studie vom vergangenen Jahr vor. Verfasst wurde sie von einer UPK-Mitarbeiterin. Co-Autorin war: Undine Lang selbst.