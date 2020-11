Kritik an Hansjörg Wilde: Befindet sich Riehens Gemeindepräsident auf Abwegen?

Begibt sich Riehens Gemeindepräsident Hansjörg Wilde (parteilos) auf missionarische Abwege und vergisst dabei die Trennung von Kirche und Staat? Diesen Eindruck erweckt ein Flyer des Basler Ablegers der christlichen Bewegung «Jugend mit einer Mission», auf dem Wilde als Gemeindepräsident dazu aufruft, sich auf eine Bibel-Verteilaktion einzulassen und der Bewegung «mit Offenheit» zu begegnen.

Die Bibelverteilaktion verfolge das Ziel, schreibt Wilde, «dass jeder und jede über eine Bibel in eigener Sprache verfügt und damit die Möglichkeit erhält, sich selbst mit Gottes Botschaft auseinanderzusetzen».

Flugblatt in alle Riehener Haushalte verteilt

Der Flyer wurde kürzlich in sämtliche Briefkästen in Riehen verteilt. Die «Jugend mit einer Mission» schreibt auf ihrer Website über sich, eine international und konfessionsübergreifende Bewegung zu sein, die den Ruf habe, Gott zu erkennen und in der ganzen Welt bekannt zu machen. «Unser Gründer Loren Cunningham hatte die Vision von Wellen junger Menschen, welche die Küsten aller Länder überspülen und so die frohe Botschaft von Jesus verbreiten. Alles was wir tun, ist auf den drei Säulen Evangelisation, Jüngerschaft und Gnade gebaut.» Als «Jugend mit einer Mission» sei es ihr Herzensanliegen, Gott anzubeten, ihm in allen Ländern zu dienen und jüngere Menschen zu ermutigen, Gottes Pläne und Wünsche für ihr Leben zu finden.

Das hört sich schwer nach missionarischen Absichten an. Nun möchten die jungen Menschen den Riehenerinnen und Riehenern eine Bibel schenken. In seinen Worten auf dem Flyer erinnert Gemeindepräsident Hansjörg Wilde an die Coronakrise und wie sich Menschen in dieser schwierigen Zeit über Sinn und Zweck des Lebens Gedanken machen würden. Zum Lebenssinn äussere sich auch die Bibel, betont Wilde.

«Das ist eine klare Aufforderung»

Hansjörg Wildes christlicher Glaube ist unlängst bekannt. Diese Vermischung zwischen staatspolitischem Amt und Kirche sorgt in Riehen aber für Irritationen. «Das ist für mich eine klare Durchmischung seiner staatlichen Funktion und einer Glaubensgemeinschaft, die etwas unter die Leute bringen will», kritisiert Christian Griss, Kirchenratspräsident der römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt, CVP-

Grossrat und ehemaliger Riehener Einwohnerrat.