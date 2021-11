Kritik Fliegende Fettuccine und eine Eisensäge für den Lammrücken im Häbse Theater Sanft eingebaslert spielt das Häbse Ensemble «E sältsams Paar». Und wird dabei dem Original von Neil Simon durchaus gerecht.

Gemischtes Doppel mit Miesepeter: Oscar (Dani von Wattenwyl, links) freut sich auf einen flotten Abend mit Damenbesuch (Nicole Loretan und Susi von Lindenau-Huber), Felix (Häbse H.J. Hersberger) dagegen ist alles andere als in Partylaune Zvg/ Eduardo Elia

Felix ist eigentlich ein Traummann: einfühlsam, zuverlässig, reinlich und ein herausragender Koch. Er ist – in den Worten seines Freundes Oscar – wahlweise Betty Bossi oder «Maischter Propper». Doch Felix ist auch der blanke Horror, seine Putzneurosen treiben alle in den Wahn. Es vergehen bei der Premiere im vollen Häbse-Theater keine 15 Minuten, und schon versteht man, warum ihn seine Frau nach 15 Jahren auf die Strasse setzt.

Damit sich Felix (Häbse H.J. Hersberger) nichts antut, quartiert ­der ebenfalls sitzen gelas­sene ­Oscar (Dani von Wattenwyl) den unfreiwilligen Single bei sich ein. Und fortan ist es nur eine Frage, bis sich das ungleiche Paar in der Männer-WG in die Haare gerät.

Das Broadway-Stück und der Film sind Klassiker

Die Ausgangslage ist so simpel wie genial, das Broadway-Stück «The Odd Couple» von Neil ­Simon längst ein Klassiker. Nicht zuletzt auch dank der Verfilmung von 1968 mit Jack Lemmon und Walter Matthau. Entsprechend reichen Hersberger und von Wattenwyl nicht an diese Vorbilder heran, alleine schon, weil Matthaus Knautschgesicht und Lemmons Hundeblick die Figuren unüberbietbar geprägt haben.

Da fliegen die Fetzen - und mit ihnen Felix' Fettuccine al'Arrabiata. Zvg/ Eduardo Elia

Der dritte Akt ist der eindeutige Höhepunkt. Man hätte sich bei der Basler Besetzung durchaus auch die umgekehrte Rollenverteilung vorstellen können – also mit Hersberger als Grumpel und von Wattenwyl als Melancholiker. Doch gibt das Duo auch so ein reizvolles, weil sichtbar aufeinander eingespieltes, Paar ab. Das merkt man besonders dann, wenn sich ihr sonst passgenaues ­Timing – etwa in den Pokerrunden zu fünft – verschleppt. Hier wünschte man sich den Drive, wie er sich dann einstellt, wenn die beiden Hauptdarsteller die Bühne für sich alleine haben.

Der eine oder andere Lokalbezug

Höhepunkt ist so auch eindeutig der dritte Akt, bei dem vor dem Frauenbesuch erstmals die Fetzen fliegen und Felix mit Blick auf den «kremierten» Lammrücken im Ofen trocken bemerkt, er ­begebe sich auf die ­Suche nach einer Eisensäge. Dass im vierten Akt trotz fliegender Fettuccine die Lacher eher ausbleiben, liegt auch an der Vorlage, an die sich das Basler Ensemble eng hält.

Bei den Pokerrunden zu fünft (mit Michael Eckerle, Carlos Amstutz und Rolf Boss) verliert das Stück zuweilen etwas an Drive. Zvg/ Eduardo Elia

Wenn in den zwei Dutzend Vorstellungen bis Ende Jahr das Timing noch geschärft und der eine oder andere Lokalbezug (etwa jener zum Historischen Museum) überarbeitet wird, dann werden Häbse und Co dem Stück indes voll gerecht.