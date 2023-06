Kritik «Unzumutbare» Zustände im Basler Gefängnis Waaghof: Aufsichtskommission kritisiert Haftbedingungen Drei Personen in einer Zelle mit offener Toilette: Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates prangerte an ihrer Jahresmedienkonferenz die Situation im U-Haft-Gefängnis Waaghof an.

Kritik an der Zellensituation im Untersuchungsgefängnis Waaghof. Bild: Kenneth Nars

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates ist das Aufsichtsorgan des Basler Parlaments. Sie durchleuchtet die Arbeit des Regierungsrats und der Verwaltung. In ihrem öffentlichen Jahresbericht fasst sie zusammen, was sie diesbezüglich zu bemängelt hat. Kritisiert werden unter anderem die «unzumutbaren Haftbedingungen im Untersuchungsgefängnis Waaghof».

So habe die GPK die Haftanstalt besucht, um die verbesserte Lüftungssituation zu begutachten. Die klimatischen Bedingungen werden seit Jahren von Insassen bemängelt. Bei ihrem Rundgang habe die GPK festgestellt, «dass die Zellensituation auch hinsichtlich des Komforts und im Speziellen hinsichtlich der Privatsphäre ungenügend ist.» So müssten drei Personen in einer Zelle mit offener Toilette leben. «Das ist nicht haltbar», schreibt die GPK in ihrer Mitteilung zum Jahresbericht am Dienstag. Sie erwartet vom Regierungsrat Verbesserungen der Haftbedingungen.

Integrative Schule am Anschlag

Auch auf die integrative Schule schaut die GPK kritisch. Sie habe «mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, dass die Herausforderungen auch im Jahr 2022 gewachsen sind und die Situation von allen Beteiligten sehr belastet.» Nicht nur die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die zusätzliche Unterstützung benötigen, sei angestiegen, sondern auch Verhaltensauffälligkeiten.

Angesichts der Dringlichkeit der Problematik erwarte die GPK, dass die Massnahmen zur Verbesserung der integrativen Schule, welche das Erziehungsdepartement am 17. Mai der Öffentlichkeit vorgestellt hat, «zügig zur Umsetzung gelangen.»