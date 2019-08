Die Architektenkammer Baden-Württemberg hat unter der Schirmherrschaft von Landrätin Marion Dammann und gemeinsam mit dem Landratsamt Lörrach den Wettbewerb «Beispielhaftes Bauen im Landkreis Lörrach 2012–2019» durchgeführt. Unter 58 eingereichten Arbeiten wurden 21 ausgezeichnet.

In Riehen gab es viel Kritik am Lörracher Hochhaus

Eine Auszeichnung ging an das am südlichen Stadtrand Lörrachs an der Wiese gelegene Hochhaus «Weitblick». Der schmale, zirka 50 Meter hohe und 17-stöckige Bau befindet sich 135 Meter von der Grenze zu Riehen und war dort auf wenig Begeisterung gestossen. 2013 hatte es zwei kritische Interpellationen im Riehener Einwohnerrat gegeben.

Weil die Planungshoheit für das Hochhaus in Lörrach lag, waren die Einflussmöglichkeiten Riehens allerdings beschränkt. Die städtische Lörracher Gesellschaft «Wohnbau» hatte mit der Wohnungsnot in Lörrach argumentiert und dass es deshalb nötig sei, in die Höhe zu bauen.

Die Jury würdigte den von weitem sichtbaren, eleganten Turm als «sehr grosszügig und flexibel gestaltbaren Wohnraum mit sensationellem Ausblick» – oft sei er Ersatz für ein Einfamilienhaus.

Ausgezeichnet wurden auch ein weitgehend aus Holz gebautes Hotel in Todtnau-Herrenschwand, der kubusartige Anbau einer Bürstenfabrik, ebenfalls in Todtnau, oder eine alte Scheune in Rheinfelden-Herten, die zum Wohnhaus umgebaut wurde.

Die ausgezeichneten Arbeiten werden ab 5. Dezember auf der Internetseite und der App der Architektenkammer (www.akbw.de) ausführlich der Öffentlichkeit vorgestellt. (psc)