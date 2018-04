Da sitzt nun Adela Smajic, wir teilen uns das Sofa, und sie erzählt davon, dass sie sich verliebt habe. Dass sie noch nie verliebt war und dass es in der Sendung passiert sei. Eine der Erwartungen, die sie an die Teilnahme gestellt habe, ist also eingetreten. Da ist Liebe, sagt sie. Das hatte sie vorher schon auf Telebasel gesagt und an diesem Tag noch ein paar weitere Male.

Künstlich? Persönlich, bitte

So weit, so erwartet. Dennoch. Die Frau ist kein Wesen aus einem Filmskript, nicht, wie sie sich hier und jetzt gibt. Höchstens aus ihrem ganz eigenen, persönlichen Skript. Gegenüber Telezüri sagte sie am Morgen des gleichen Tages noch: Ja, ihre Brüste seien operiert, ihre Lippen aufgespritzt, die Zähne gebleacht. Womit auch zu diesem Kapitel schon alles gesagt ist, was zu sagen wäre.

Aber da ist auch Adela. Produzentin und Moderatorin bei Telebasel und, wie man es beim Sender und darüber hinaus nennt: Wetterfee. Tochter des ehemaligen Fussballprofis Admir Smajic, 25 Jahre alt, und frisch von der Schweizer Illustrierten zu ihrem ersten Mal Sex befragt. Das lese ich aber erst später. Wir unterhalten uns prächtig, nicht über Sex, nicht über Brüste, sie ist charmant, sympathisch, unverstellt.

Nun ist die Liebe ein hartes Pflaster, besonders für Castingshow-Teilnehmer, man schnödet gerne darüber, unterstellt Naivität, schaut zu und labt sich daran, dass sich die Menschen eine Blösse nach der anderen geben und das in aller Öffentlichkeit. Schadenfreude, nennt man das Phänomen, ein perfektes Konzept, um Menschen an den Bildschirm zu fesseln. Da sind wir alle schuldig.

Arbeit küsst Vergnügen

Doch wie kann man nur? Doch die Frau weiss, was sie tut. Indem sie es tut. Denn die ganze Sache ist vor allem eines, nämlich perfektes Entertainment. Wenn dabei noch etwas herausschaut, ein Engagement oder zwei, bestenfalls eine bezaubernde Begegnung, aus der mehr wird: das macht es umso spannender. So läuft das Unterhaltungsgeschäft und nicht anders. Selten kommen sich Arbeit und Vergnügen so nah.

Also eben, die Liebe. Nach ein paar Schlenkern über die Gemeinsamkeit einer produzierenden Tätigkeit bei Telebasel, über Basel an sich – sie liebt Nachos –, die Frage: «Aber du bist schon happy mit dem Ergebnis der Sendung?». «Mega», sagt sie, und sie strahlt. «Wirklich, mega. Weisst du, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Kollegialität, man versteht sich einfach gut, aber mehr ist es nicht. Und dann gibt es diese Verliebtheit…». Sie sieht ziemlich glücklich aus und ich glaube, das ist sie auch.

Denn was will man mehr? Eine wirklich gute Zeit, trotz vieler Kameras ein erster gemeinsamer Urlaub in Thailand, ein Zurückkommen mit ebener Bräune und einer frischen Beziehung, die gerade umso prickelnder ist, weil davon noch keiner etwas wissen darf. Ausser, dass es da jetzt eben jemanden gibt. Kein Wort sonst und schon gar keine Öffentlichkeit. Nicht, bevor das Finale der Sendung «Bachelorette» ausgestrahlt wird, deren erste Folge überhaupt erst am 16. April auf dem Programm des Schweizer Privatsenders 3+ steht.