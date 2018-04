Die Liebe ist ein hartes Pflaster. Manchmal rumpelt man auf einer Schotterpiste dorthin, manchmal beginnt der Weg direkt vor einer Bar. Und manchmal, zumindest in wenigen Fällen, mitten in einer Casting-Show mit 22 Männern und einer Frau in Thailand am Strand.

Adela Smajic erzählt von der dritten Variante. Das Date mit der Bachelorette aus Basel – genauer: ursprünglich aus Allschwil – findet ganz oben in einer Liegenschaft an der Zürcher Langstrasse statt. Mittwoch ist Medientag in der zum Büro der Agentur Blofeld umfunktionierten Wohnung, von wo aus die ganze Sache und vor allem Adela Smajic vermarktet wird. Entsprechend gross ist der Andrang von Journalisten.

Da sitzt sie nun und erzählt davon, dass sie sich verliebt habe. Dass sie noch nie verliebt war und dass es in der Sendung passiert sei. Eine der Erwartungen, die sie an die Teilnahme gestellt habe, ist also eingetreten. Da ist Liebe, sagt sie. Das hatte sie vorher schon auf «Telebasel» gesagt und an diesem Tag noch ein paar weitere Male.