Bei den derzeit sommerlichen Temperaturen ist es zwar kaum vorstellbar. Doch schon in weniger als vier Monaten beginnen die Aufbauarbeiten für eine Kunsteisbahn auf dem Basler Marktplatz. Genauer: eine Kunststoffeisbahn – eine künstliche Kunsti also. Diese wird bis Mitte Februar bestehen, wie dem letzten Kantonsblatt zu entnehmen ist. Jeweils von morgens um halb acht Uhr bis abends um sieben Uhr wird diese geöffnet sein, sechs Tage die Woche. Dazu noch an den verkaufsoffenen Sonntagen.

Verantwortlich zeichnet mit der Abteilung Messen und Märkte der Kanton selbst. «Wir sehen das Angebot nicht als Kompensation zu anderen Kunstis, sondern vielmehr als Attraktivitätssteigerung des Stadtmarktes während der kalten Winterzeit», sagt Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing.

Weder das Eglisee noch die Margarethen müssen um die neue Konkurrenz fürchten, die «Eis»-Fläche der Innenstadt-Kunsti entspricht mit 110 Quadratmetern gerade einmal einem grösseren Schulzimmer. Zum Vergleich: Die beiden Felder in der Margarethen messen zusammen 6000 Quadratmeter. Dafür ist die Benützung auf dem Marktplatz kostenlos. «Bei Bedarf können gegen eine kleine Gebühr vor Ort Schlittschuhe gemietet werden», sagt Horvath. Das Angebot richte sich hauptsächlich an Kinder.

Grundsätzlich wäre ein Betrieb sogar im aktuellen Klima denkbar: Kühlung braucht das synthetische Eis nämlich nicht. Vielmehr ist es eine flüssige Gleitschicht, auf der die Kufen gleiten. Ein Feld besteht aus mehreren Platten, die wie Parkett verlegt werden können.