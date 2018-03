Die Initiative "für eine zeitgemässe finanzielle Absicherung von Magistratspersonen" wurde mit 36'930 gegen 22'703 Stimmen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung betrug 60,33 Prozent. Gemäss Initiative werden Ruhegehälter zurückgetretenen Magistratspersonen nur noch während maximal drei statt zehn Jahren ausbezahlt.

Die Ruhegehälter werden abgestuft: Nur nach zwölf Jahren, also vier voll absolvierten Amtsperioden, hat man drei Rentenjahre zugute. Zwischen acht und zwölf Amtsjahren sind es zwei Rentenjahre, ab vier Amtsjahren eines, und darunter gibt es gar nichts. Die Ruhegehälter enden zudem mit dem Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters.

Die heutige Regelung war erst per Jahresbeginn 2016 mit der Revision des kantonalen Pensionskassengesetzes eingeführt worden. Dabei waren die Ruhegehälter je nach Rücktrittsalter gegenüber früher teils halbiert worden. Im Grossen Rat war die Initiative klar abgelehnt worden, doch danach hatten mehrere bürgerliche Parteien die Ja-Parole herausgegeben.

Veganer-Initiative chancenlos

Die zweite kantonale Vorlage blieb hingegen chancenlos: Basel-Stadt muss auch in Zukunft nicht fleischloses Leben propagieren: Die Stimmberechtigten haben eine Veganer-Initiative mit 67,1 Prozent Nein-Stimmenanteil abgelehnt.

Gegen das Volksbegehren, das einen neuen Paragrafen im kantonalen Umweltschutzgesetz forderte, stimmten 40'689, dafür 19'948. Regierung und Parlament hatten die Initiative klar zur Ablehnung empfohlen.

Die Initiative "für faire und nachhaltige Ernährung" verlangte vom Stadtkanton ein Leitbild, das vegetarisches und veganes Leben fördert. Entsprechende Anreize bei der Aus- und Weiterbildung waren gefordert. Verpflegungsbetriebe öffentlich-rechtlicher Anstalten hätten zudem mindestens ein veganes Menu täglich anbieten sollen.

Die Initiative war auch in den Städten Zürich und Luzern eingereicht worden. In Luzern steht der Urnengang noch aus; in Zürich ist im November nach dem Rückzug der Initiative ein weniger weit gehender Gegenvorschlag angenommen worden. Hinter dem Begehren stehen Initianten rund um die Tierrechts-Organisation Sentience Politics. (sda)