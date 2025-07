Kultur Auf der Suche nach der Kunst: Ein Rundgang durch Basels Kirchen Museen und Galerien sind geschlossen. Da bleiben nur noch die Kirchen für einen Kunstrundgang. Aber taugen sie dafür? Ein Spaziergang zeigt: In Sachen Kirchen ist Basel keine Weltstadt. Und bei der Nutzung der Gebäude ist noch Luft nach oben.

Soll ich das tun? Einen Tag in Basels Kirchen verbringen? Der Regen würde mich normalerweise ins Museum treiben. Aber derzeit ist eben nichts normal. Basel wäre eine Kunststadt. Aber die Kunst ist abgeriegelt. Sie gilt noch nicht als Religion. Deren Häuser wiederum sind geöffnet. Ihre Türme zeigen wie Finger Richtung oben, wo einst Gott vermutet wurde. Kirchtürme waren lange Zeit die höchsten Bauten der Stadt. Jetzt wurden sie von der Pharma überholt. Und die Wissenschaft triumphiert nicht nur architektonisch. Auch Atheisten gibt es mehr als Christen in dieser Stadt.

69'600 zu 55'200 vermeldet das Statistische Amt.

Der Musiker ist nicht zu sehen, aber seine Orgeltöne erfüllen den Kuppelbau. Ansonsten ist sie leer, die Pauluskirche. 1901 erbaut, als evangelisch-reformierter Tempel für die Bewohner der neuen Villen im Quartier. Wie diese ist sie dem Kitsch verpflichtet. Historizismus wird Architektur genannt, die Altes nachbaut. Carl Moser hat die Pläne entworfen, wie er es auch für den Badischen Bahnhof oder die Universität Zürich getan hat. Bei der Eröffnung der Kirche zählte die reformierte Glaubensgemeinde in Basel noch 170'000 Menschen. Im vergangenen Juli fand der letzte Gottesdienst statt. Der Tempel sucht nun nach einer neuen Bestimmung. Und der Organist wahrscheinlich einen neuen Beruf. «Alles, was Odem hat, lobe den Herrn», steht an der Orgel geschrieben. Am schönen, riesigen Leuchter werden die Seligpreisungen aus der Bergpredigt zitiert: «Seelig sind die Barmherzigen und die, die reinen Herzens sind.» Das Mosaikfries am Altar, blau auf goldenem Grund, ist steifer Jugendstil. Erhebend ist der Blick von einem der Altarstühle Richtung Eingang, hin zum Rosettenfenster.

Stur fahren die grünen Trams durch den Regen. Aber wenn schon Passionsweg, dann zu Fuss Richtung Elisabethenkirche. 1864 stifteten Christoph Merian und Margarethe Merian-Burckhardt diesen neugotischen Bau. Er ersetzte die alte Kirche, deren Grundmauern bis ins Jahr 1200 zurückreichen. Hoch und gross sollte es werden, dieses «Zeichen gegen die Entchristlichung der Zeit», wie der Kölner Dom, so Merian. Während sich die Priester der Basler Mission aufmachten, um den Naturvölkern Gottes Wort und die Segen der Zivilisation zu predigen, sahen die Christen zu Hause ihre Religion bereits als bedroht.

Beethoven statt Luther

Auch im Kleinbasel – dazu später – wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert Kirchen hochgezogen. Gleichzeitig, und das ist bemerkenswert, entstand am Steinenberg das Kontrastprogramm zur Religion: Stadttheater, Casino und Kunsthalle. Diese Tempel der Aufklärung arbeiteten mit denselben Mitteln wie das rituelle Programm der Kirchen. Animiert von Musik, Sprache und Kunst fand dort das Bürgertum Gefühlslagen wieder, die vormals das Spielfeld der Pfarrer waren: Andächtiges Hören und Schauen befördern Gefühle der Erhabenheit und Unendlichkeit. Hamlet und Beethoven anstelle von Christus und Luther.

Die Elisabethenkirche hat den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft. Die «Offene Kirche» bietet seit 1994 «geistliche, kulturelle und soziale Angebote für alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder Religion», so der Werbetext. Pfarrer Frank Lorenz segnet auch mal seine Bikerfreunde. Vom Tai-Chi-Kurs über die Jodlermesse bis zum Essen mit Starköchinnen kann in diesem Raum alles stattfinden.

Der Bau selbst spielt Gotik. Mächtig und kitschig die Fenster, erhaben und düster das Gewölbe. Hinter dem Altar ein Raum der Stille, zeitgeistig mit Meditationskissen bestückt. Ich bin der einzige Besucher. Irgendwo dudelt Sentimentales aus einem Lautsprecher. Zur Gesamtinstallation gehört auch die aufgeschlagene Bibel. Dort steht: «Mein Sohn, wenn Du imstande bist, so mach dir’s wohl und pflege dich, so gut du vermagst. Gedenke, dass der Tod nicht säumt und dir die Frist der Totenwelt verborgen ist! Bevor Du stirbst, tu Gutes deinem Freund, und gib ihm zum Geschenk, soviel du kannst! Versag dir nicht das Glück des Tages, und geh am Anteil des Vergnügens nicht vorbei!» (aus: Das Buch Jesus Sirach).



Erstaunt, dass die Bibel so offensiv den Lebensgenuss propagiert, gehe ich weiter zum Münster; dorthin, wo Reformator Oekolampad in roten Stein gemeisselt im Regen steht. Mit ihm war Schluss mit Beichte, Vergebung und mit üppiger Inszenierung. Sein Bildersturm verbannte die Schaulust aus dem Glauben. Durch Sprache sollten aus äusseren innere Bilder werden, aus der verschwenderischen Fülle Kargheit, aus Marienverehrung Arbeitsethos. Im Grunde eine Ironie der Geschichte, dass das erzprotestantische Basel im 20. Jahrhundert zur Kunst- und somit wieder zur Bilderstadt geworden ist.

Im Welterklärungscomic

Katholische Kathedralen waren das Massenmedium ihrer Zeit, Gesamtkunstwerke, die das Glaubensuniversum in Stein und Farbe spiegelten. Grösse und Höhe waren wichtig, damit der Mensch sich demütig klein fühlen konnte. Was wohl der Bauer und die Bäuerin aus dem Laufental gedacht haben mögen, im 14. Jahrhundert, angesichts dieser Machtdemonstration auf dem Münsterhügel? Angesichts der Dämonen, Monster und stoischen Heiligen? Angesichts des Glücksrades über dem einen Portal oder der Figur des Verführers einer Jungfrau, mit Schlangen und Kröten am Rücken? Angesichts der Heiligen und Ritter, die im Dienste der Kirche Drachen besiegen und ihren Mantel mit den Armen teilen.

Dieser Groove des steingewordenen Welterklärungscomics ist beim Münster immer noch zu erleben. Der Kreuzgang und die Terrasse zum Rhein sind Orte zum Verweilen. Die uralten Grabplatten der Iselins, Merians und Sarasins zeugen davon, dass «La famiglia» auch in Basel alles ist. Diejenige von Erasmus erinnert daran, dass Gelehrtheit hier einstmals die Wundertätigkeit abgelöst hat. Im Kreuzgang gibt es mit den «Markttischen» der Schweizer Bildhauerin Bettina Eichin sogar Zeitgenössisches. Richtig abgefahren sind aber die steinernen Ritterfiguren im Inneren der Kirche, im linken Seitenschiff. Sie liegen seit 600 Jahren in ihren Rüstungen und beten, während die dezente Beleuchtung im Hauptschiff doch noch etwas Dramatik in die bilderlose Nüchternheit zaubert. Obwohl ich auch hier der einzige Besucher bin, komme ich nicht zu innerer Ruhe. Die Damen am Empfang halten ein munteres Schwätzchen.

Auf dem Weg zur Wettsteinbrücke muss ich an Nietzsche denken, der hier auf dem Münsterhügel in den Bürgersalons seine Menschenscheu trainiert hat. Sein Zarathustra hat bekanntlich Gott für tot erklärt. Den Menschen sah er als Brücke vom Tier zum Übermenschen. Ein unbehaustes Wesen, einem Seiltänzer gleich über den Abgrund gehend. Angesichts der leeren Gotteshäuser auf meinem Spaziergang war Nietzsche prophetisch. Die Sehnsucht nach Spiritualität hat den Philosophen jedoch überlebt. Davon zeugt nicht nur der Yoga-Boom. Auch Kulturschaffende sprechen davon. Gerade in Zeiten der Pandemie kann das Fehlen von Transzendenz, kann Nietzsches heroische Unbehaustheit schwer zu ertragen sein. Benedikt von Peter, Direktor am Theater Basel, formulierte dieses Manko in dieser Zeitung jüngst so: «Vielleicht wird eine Art spirituelle Kraft in Zukunft wieder wichtiger.»

Die Religionen sind im Kleinbasel zu Hause

Auf die beinahe tausendjährige Theodorskirche am Wettsteinplatz habe ich mich gefreut. Das Tolle an Kirchenwanderungen ist schliesslich die damit verbundene Zeitreise. Bloss ist Theodors Tor geschlossen. Nur mittwochs und sonntags steht es offen. Hier wohnt demnach ein Teilzeit-Gott. Dafür dann eine Überraschung in der St.Clara, die so unscheinbar gegenüber dem «Schiefen Eck» steht. Hier beten Menschen. Um zwölf Uhr mittags. Es sind zwar nur drei Frauen und ein Mann, aber immerhin. Eine alte Frau ist beim Sitzen seitwärts gekippt und schläft zwischen Tüten und Taschen.

Irgendwer hat diesem Raum irgendwann alles Feierliche ausgetrieben. Ein paar einsame Heiligenfiguren und die Beichtstühle verströmen einen Hauch von Italianità. Die Anwesenheit der Betenden verwandelt den Raum, als ob die Ruhe der Knienden und Sitzenden sich atmosphärisch überträgt. Von draussen Verkehrsgeräusche und ein Akkordeon. Vor dem Ausgang steht ein junger Roma. Er rechnet wohl damit, dass Kirchgänger sich an die Worte Jesu erinnern: «Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.»

Kleinbasel scheint ein kleiner Hort der gelebten Religion zu sein. Die meisten der 12'000 Muslime in der Stadt leben auch hier. Die Moschee in der Kaserne lass ich jedoch aus, was ein schlechter Plan ist, denn die Matthäuskirche ist – geschlossen! Was unverständlich ist. Mit 80 Metern steht hier schliesslich der höchste Kirchturm Basels. Aber das scheint niemanden zu kümmern. Dafür ist, ein paar Strassen weiter, die grösste katholische Kirche Basels, St.Joseph, geöffnet. Sie präsentiert sich neobarock, südländisch und leer. Zwölf hohe Fenster zeigen die Apostel. Das rundum laufende Relief mit dem Passionsweg Christi ist schlecht geschnitzt, erinnert mich aber an Milo Raus neusten Film «Das neue Evangelium», gedreht im apulischen Matera. Da spielt ein afrikanischer Immigrant Christus. Rau inszeniert, auf Pasolini verweisend, den Passionsweg als Mischung aus Dokumentarfilm über die rechtlosen Erntehelfer und Dorftheater. Politisch brisant und poetisch zugleich. Da können die Altarfiguren hier nicht mithalten. Sie sind aus Gold, was sonst. Nur die heilige Fatima erinnert – unfreiwillig – an zeitgenössische Kunst, wie sie unter ihrer Glasvitrine auf einer himmelblauen Wolke, bestückt mit weissen Tauben, schwebt.

Vielleicht doch noch ein Gotteszeichen

Ich schwebe über die Dreirosenbrücke. Der weite Himmel weitet die Gedanken. Auch Landschaft kann erhaben sein. Und trotzdem stellt sich die Frage, wo denn all diese Gedankengebäude und Energien hin sind, die sich einst in den Kirchen manifestiert haben? Ich muss an Wim Wenders' Dokumentarfilm über Papst Franziskus denken. Ein kluges Porträt. Der Papst als begnadeter Performer und Botschafter der Armen, als Kämpfer gegen Materialismus und Umweltzerstörung. Auf anderen Kontinenten jubeln ihm Millionen zu. Käme er nach Basel, er würde das Joggeli spielend füllen. Vielleicht würde er dann auch die Kirche St.Anton besuchen, Endpunkt meines Rundgangs und zugleich Höhepunkt.

Gebaut wurde St.Anton ebenfalls von Carl Moser, 26 Jahre nach der Pauluskirche, als erste Betonkirche der Schweiz. Die Basler nennen sie «Seelensilo». Bereits die präzisen Schalungsspuren an den Aussenwänden lassen das Herz des Betonfreundes höherschlagen. Der Eingang unterhalb des Turmes ist spektakulär inszeniert, das Innere berührt. Eben ist die Sonne hervorgebrochen. Die bunten Glasfenster verwandeln das kahle, skelettartige, 22 Meter hohe Betongewölbe in ein Farbenfest. Pure Schönheit und vielleicht doch ein Gotteszeichen: Denn wie, wenn nicht in Schönheit, sollte er sich sonst offenbaren?

In den Bänken knien sechs Frauen. Die Andacht ist mit Händen greifbar. Ich mach auch mit und knie mich aufs Holz. So falsch kann eine zweitausendjährige Übung ja nicht sein. Das schmerzt zuerst, führt dann aber dazu, dass sich ein Zustand der Ruhe einstellt. Ob Druck auf Kniescheiben irgendwelche Hirnströme beeinflusst, wurde meines Wissens noch nicht untersucht. Aber Knien wirkt. Wäre das hier ein öffentlicher Meditationsraum, er wäre sicher gut besucht.

Am Ende zünde ich noch eine Kerze an und denke an meine Mutter selig. Sie war St.Gallerin, Katholikin, aber ich habe sie nie in einer Kirche gesehen. Die letzten Jahre hat sie Chi Gong gemacht.