Kulturpolitik «Kulturstadt Jetzt» will mehr Clubförderung in Basel Das überparteiliche Komitee «Kulturstadt Jetzt» begrüsst die Umsetzungsmassnahmen zur Trinkgeldinitiative, will jedoch, dass auch die Nachtkultur stärker gefördert wird.

Das überparteiliche Komitee «Kulturstadt Jetzt» fordert eine stärkere Förderung der Basler Clubs und der Nachtkultur. Das schreiben die Verantwortlichen am Freitagnachmittag in einer Mitteilung an die Medien. Der Regierungsrat hat vergangenen Dienstag weitere Umsetzungsmassnahmen zur Trinkgeldinitiative beschlossen. Dabei nimmt der GGG Kulturkick eine bedeutende Rolle in der Umsetzung der Initiative ein.

Das Komitee zeigt sich über die Änderungen grundsätzlich erfreut. Die Stärkung der beiden Förderprogramme führe dazu, dass die unübersichtlichen Förderstrukturen in der Jugendkultur angepasst würden. Allerdings seien zusätzliche Bestrebungen nötig. Die Regierung solle die Nachtkultur ebenso in die Förderlandschaft miteinbinden.

Die Jugendkulturpauschale wurde vor 10 Jahren infolge der Initiative «Lebendige Kulturstadt für alle» ins Leben gerufen. Nun wird auch dieses Programm dank der Trinkgeld-Initiative ausgebaut.