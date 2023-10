Kundgebung «Mass-Voll» und Freiheitstrychler kommen in die Stadt: «Basel Nazifrei» ruft zur Gegen-Demonstration Nachdem es in Basel bezüglich Demonstrationen ruhig blieb in den letzten Monaten, kommt es kurz vor den Wahlen zu zwei Kundgebungen mit Eskalationspotenzial.

Bereits vor knapp zwei Jahren fand wegen den Coronamassnahmen in Basel eine grosse Freiheitsdemonstration statt. Bild: Roland Schmid

Bevor am 22. Oktober die nationalen Wahlen über die Bühne gehen, wird in Basel wieder einmal demonstriert. Schon länger planen die Freiheitstrychler, zusammen mit Mass-Voll und weiteren, kleineren Gruppierungen, eine trinationale Demo durch Basel, Weil am Rhein und Huningue.

Sie fordern Aufmerksamkeit für «ignorierte Impfkranke», keine Waffenlieferungen in die Ukraine und die «Entmächtigung von internationalen Organisationen». Nicolas Rimoldi, das Aushängeschild von «Mass-Voll» und Nationalratskandidat, wird eine Rede halten. In den letzten Monaten wurde er in Medienberichten immer wieder wegen seiner Nähe zu rechtsextremen Kreisen kritisiert. So spannte er für eine Online-Kampagne mit der Gruppierung «sichere Grenzen» zusammen. Hinter dieser stehen die gleichen Köpfe wie hinter der «Jungen Tat.»

Nicolas Rimoldi bei der Demonstration gegen die Covid-Massnahmen vor zwei Jahren. Bild: Roland Schmid

Noch keine Bewilligung

Die linksaktivistische Bewegung Basel Nazifrei ruft für den 21. Oktober zur Gegendemonstration auf. Versammlungsort soll der Startpunkt der trinationalen Demo, der St. Johanns-Park sein. «Wir rufen alle dazu auf, sich diesem Aufmarsch entgegenzustellen», schreibt «Basel Nazifrei» auf ihrer Homepage.

Nach mehreren eskalierten Demos blieb es die vergangenen Monate bezüglich Kundgebungen ruhig in Basel. Der 1.-Mai-Umzug war die letzte Demo, die im Nachgang zu Diskussionen führte. Damals wurde der vordere Teil der Protestierenden über längere Zeit von der Polizei eingekesselt. Die zwei Kundgebungen am 21. Oktober bieten zumindest Eskalationspotenzial. Bei beiden Demonstrationen sei der Bewilligungsprozess noch im Gang, schreibt die Basler Kantonspolizei auf Anfrage.