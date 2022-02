Kundgebungen 275 Demos in einem Jahr: Neuer Rekord in Basel Die Zahl von Demonstrationen und Kundgebungen erreichte vergangenes Jahr einen neuen Rekordwert. Für die Polizei ein massiver Mehraufwand.

An einer Demonstration zu Black Lives Matter nahmen vergangenen Juni mehrere tausend Menschen teil. Georgios Kefalas / KEYSTONE

An drei von vier Tagen findet im Kanton Basel-Stadt eine Demonstration oder Kundgebung statt. Das zeigt eine Auswertung der Basler Kantonspolizei auf Anfrage der bz. Vergangenes Jahr fanden insgesamt 124 unbewilligte und 151 bewilligte Kundgebungen und Demonstrationen statt. Beides sind absolute Rekordwerte.

Im bisherigen Rekordjahr 2019 lagen die Zahlen mit 85 respektive 122 deutlich darunter. Und die effektive Zahl schätzen die Sicherheitsbehörden nochmals «deutlich höher» ein, da nicht jede Kundgebung polizeilich registriert wird. Noch krasser ist der Unterschied über mehrere Jahre 2015 und 2016 sind gerade mal sieben beziehungsweise sechs illegale Demos aufgelistet. Und auch bei den bewilligten Kundgebungen und Demonstrationen lag die Zahl etwa bei der Hälfte im Vergleich zum vergangenen Jahr.

«Wir können den Trend nicht erklären», sagt Polizeisprecher Adrian Plachesi. «Fakt ist: Immer mehr Leute gehen auf die Strasse, um sich Gehör zu verschaffen. Wir können keine spezifischen Themen erkennen, die hervorstechen.»

Nicht zuletzt die Proteste gegen die Corona-Massnahmen (hier im Oktober 2021) sorgten für einen neuen Demo-Rekord in Basel. Roland Schmid

Die Palette an Themen, für oder gegen die vergangenes Jahr demonstriert wurde, ist breit: Die «Nazifrei»-Prozesse, Asylpolitik, Frauenrechte (etwa im Zusammenhang mit dem Urteil im Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse), Klimaschutz, geopolitische Themen und die Proteste gegen den früheren Vereinsvorstand des FC Basel. Dazu kamen verstärkt auch Kundgebungen von Kritikern der Corona-Massnahmen. Gerade die unzähligen kleineren Kundgebungen dürften die Zahl in die Höhe getrieben haben.

Polizei setzte mehrfach Gummischrot ein

Für die Polizistinnen und Polizisten des Basler Korps sind die vielen Demonstrationen zunehmend eine Belastung. «Jede Demonstration braucht Personal für die Begleitung – mal mehr mal weniger», sagt Plachesi. Für die Angehörigen des Polizeikorps bedeutet dies oft spontanen Mehraufwand – meist noch am Abend oder Wochenende.

Die Sicherheitskosten für eine Demonstration bewegen sich zwischen knapp tausend Franken, wenn der Demonstrationszug bloss zwei Stunden verkehrspolizeilich begleitet wird, bis zu höheren fünfstelligen Beträgen, etwa wenn zusätzliche Polizeikräfte anderer Kantone aufgeboten werden müssen. Diese Zahlen nannte der frühere Sicherheitsdirektor Baschi Dürr vor zwei Jahren auf Anfrage im Grossen Rat In Ausnahmefällen seien auch schon Sicherheitskosten von über 100ꞌ000 Franken angefallen.

Trotzdem wurde auch im vergangenen Jahr der Grossteil der Demonstrationsgesuche bewilligt. 151 Mal gab die Polizei grünes Licht, nur 19 Mal wurde ein Gesuch abgelehnt. Dazu kommt eine Demonstration, bei der die Bewilligung wieder entzogen wurde. Als die Kurdendemo trotzdem stattfand, löste sie die Polizei auf – ebenfalls ein Einzelfall. Auffallend ist, dass 2021 zwar mehrfach Gummischrot eingesetzt wurde. Im Unterschied zu vergangenen Jahren blieb aber die grosse Eskalation aus.

Rechte und linke Forderungen im Grossen Rat

Auch politisch geben die Demonstrationen zu reden. Die SVP hat diese Woche einen Vorstoss lanciert und fordert, dass die Demo-Richtlinien der Polizei derart angepasst werden, dass an Samstagen am Nachmittag keine Demonstrationsmärsche durch die Innenstadt mehr bewilligt werden. «Demonstrationen sind ein Grundrecht, welches es nicht anzuzweifeln gilt», sagt SVP-Grossrat Roger Stalder. Eine übermässige Nutzung des öffentlichen Raums für Demonstrationen sorge jedoch in weiten Kreise der Bevölkerung und des Gewerbes für Unmut. «Gerade am Samstag ist die Nutzung der Innenstadt für verschiedene Interessen vorgesehen – auch und insbesondere für Besuchende des Gewerbes in der Innenstadt oder Touristinnen und Touristen.»

Die Forderung der SVP dürfte es im Basler Parlament schwer haben eine Mehrheit zu finden. Dagegen hat der Grosse Rat vor kurzem der Forderung zugestimmt, dass die Anmeldefrist für ein Demogesuch verkürzt wird. So erhofft sich die Linke weniger illegale Demonstrationen.