Kunst im Gewächshaus Gewächshaus statt Museum: Ursula Pfister eröffnet in Wenslingen den Frühling Künstlerin Ursula Pfister stellt in einem Gewächshaus in Wenslingen Blütenkelche und Blütenbilder aus – und verschenkt Blumensamen an ihre Gäste.

Zwischen Kunst und Olivenbäumen: Ursula Pfister im Gewächshaus in Wenslingen. Nicole Nars-Zimmer

Kunst betrachten im Gewächshaus? In Wenslingen ist das möglich. Die Baselbieter Künstlerin Ursula Pfister hat sich für ihr neues Kunstprojekt für eine Ausstellung inmitten von Olivenbäumen entschieden. Ihre Blütenbilder, gedruckt auf transparente Folien, hängen nun vor der Weite des Baselbiets. «Ich habe meine Bilder noch nie so gesehen», sagt Pfister, «dieser Dialog mit der Natur, mit der Landschaft, ist unglaublich.»

Und tatsächlich: Vor der Juralandschaft wirken die bunten Blumen wie riesige Gewächse, die auf der Wiese vor dem Gewächshaus spriessen. Für Pfister, die sich ihre Inspiration schon lange in der Natur sucht, ist das aktuelle Kunstprojekt eine Herzensangelegenheit. «Ich möchte in dieser dunklen Zeit etwas Positives weitergeben», sagt sie, die in ihre Ausstellungen immer auch die Menschen einbezieht.

Muten vor der Juralandschaft an wie riesige Gewächse: Pfisters Blumendrucke. Nicole Nars-Zimmer

In diesem Fall schenkt Pfister ihren Gästen Blumensamen, «damit es auch in anderen Gärten blüht». Die Samen stammen aus ihrem eigenen Garten in Gelterkinden. Wer möchte, kann einen eigenen mit Erde gefüllten Blumentopf mitbringen und erhält von der Künstlerin Samen zum Eintopfen.

Mit Spielzeugautos oder Unterhemden: Pfister belebt das Baselbiet

Mit ihren ungewöhnlichen Kunstaktionen hat sich Pfister in der Vergangenheit einen Namen gemacht in der Region. Unvergessen ist ihr Kunstprojekt «Freie Fahrt», für das die Künstlerin vor zwanzig Jahren 30'000 Spielzeugautos aus der Bevölkerung sammelte und an den riesigen Schuttkegel für den Bauschutt der Umfahrungsstrasse Sissach hängte.

2005 folgte schliesslich das generationenübergreifende Projekt «Hautnah», für das Pfister im Fabrikgebäude der Hanro in Liestal 500 Frauen jeden Alters zusammenkommen liess, die vor Ort während fünf Wochen 500 verschiedene Unterhemden nähten. Zuletzt baute Pfister 2019 für die Ausstellung «Visionen 19» eine riesige himmelblaue Schaukel auf dem Schönthaltunnel zwischen Liestal und Frenkendorf.

Je nach Lichteinfall verwachsen Pfisters Kunstwerke mit den Schatten, den die Pflanzen im Gewächshaus werfen. Nicole Nars-Zimmer

Die Arbeit in der Region und die Inszenierung der eigenen Kunst im Raum sind heute Pfisters Markenzeichen. «Inhalt und Umgebung müssen bei mir immer stimmen», sagt sie dazu. Das 180 Quadratmeter grosse Gewächshaus in Wenslingen ist zwar ein privates Gebäude, die Künstlerin kannte es aber «vom Vorbeifahren». Als ihre geplante Ausstellung in Olten 2020 abgesagt wurde, habe sie auf eigene Faust einen speziellen Ausstellungsort gesucht. «Im Gespräch mit meinem Mann hat es dann Klick gemacht.»

Nun hängen Pfisters Blütenbilder, mit starkem Strich gemalt und der ungezähmten Kraft der Natur gewidmet, mitten im Oberbaselbiet. Vor weissem Hintergrund würden die Bilder möglicherweise beliebig wirken – so aber ermöglicht die Künstlerin einen neuen Blick auf ihre Motive, die je nach Tageszeit und Wetterlage einen anderen Ausdruck erhalten.

Katzen und hohe Temperaturen als Herausforderung

Die dunklen Steine aus Bienenwachs sehen zwar aus wie Lavagestein, sind aber nicht so hitzeresistent. Nicole Nars-Zimmer

So stimmig das Ensemble aus Kunst und Landschaft auch ist: Das Gewächshaus bringt als Ausstellungsraum ganz eigene Schwierigkeiten mit sich, wie Pfister während der Vorbereitungen feststellen musste.

Die Hitze im Innern des Glasbaus setzt einigen Kunstwerken zu. Nicht den Drucken, sondern den riesigen Blütenkelchen und Steinen, die Pfister aus Wachs geschaffen hat. «Die heikle Zeit ist der Mittag», erzählt die Künstlerin, die ihre dunklen Wachssteine nun im schattigsten Teil des Gebäudes platziert und einen Sonnenschutz montiert hat.

Manchmal, so auch an diesem Donnerstagmorgen, schlüpft eine Katze in den Ausstellungsraum. «Ich muss aufpassen, dass sie nicht die Bilder kaputt macht», entfährt es Pfister und sie wirkt zum ersten Mal ein klein wenig nervös.

Nicht nur lieblich: Die Künstlerin arbeitet mit groben Strichen und entfremdet ihre Blüten auch mal zum abstrakten Gemälde. Nicole Nars-Zimmer

Wirkliche Sorgen macht sich die Künstlerin deswegen aber nicht. Dafür ist sie zu geübt im Improvisieren. Sie weiss schliesslich: Die Natur, die lässt sich nicht einfach zähmen – genau dafür liebt sie Pfister ja.