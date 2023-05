Kunstmesse Art-Basel-Eintritt wird für Einwohnerinnen und Einwohner des Kanton Basel-Stadt günstiger Zur diesjährigen Ausgabe der Kunstmesse lanciert der Kanton diverse Massnahmen. Ziel ist es, Basel als Messestandort für internationale Gäste und Ausstellerinnen und Aussteller noch attraktiver zu machen. So dürfen etwa Gastronomie-Betriebe während der Messetage länger öffnen.

Die diesjährige Art Basel findet vom 12. bis 18. Juni statt. Bild: Archiv bz

Die Art Basel steht vor der Türe. Jedes Jahr zieht die Messe Kunstbeigesterte aus der ganzen Welt nach Basel. Für die diesjährige Ausgabe hat das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) zwei Taskforces ins Leben gerufen. Der Kanton Basel-Stadt schreibt, dass die beiden Taskforces konkret für die Bereiche Gastronomie, Hotellerie und Kultur zuständig seien.

Eine der Änderungen ist, dass Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Basel dieses Jahr ermässigte Tageskarten erhalten. Anstatt 67 Franken müssen Einwohnerinnen und Einwohner nur 54 Franken bezahlen. Zusätzlich schreibt der Kanton Basel-Stadt, dass während der Art Gastronomiebetriebe im Innenbereich durchgehend geöffnet sein dürfen, auch im Aussenbereich wurden die Öffnungszeiten ausgedehnt. In der Innenstadt dürfen die Betriebe bis 2 Uhr geöffnet sein, in den Aussenquartieren bis 24 Uhr.

Neue Charta soll Mindest-Standards garantieren

Um Gastrobetriebe noch mehr zu fördern, gibt es eine Charta, welche sich für mehr Gastfreundschaft einsetzt. Die Betriebe, welche diese Charta unterzeichnen, verpflichten sich zu einer Schulung der Mitarbeitenden und einer warmen Küche bis 22 Uhr, schreibt der Kanton Basel-Stadt. Ebenfalls gibt es in der Hotellerie verlängerte Frühstückszeiten, wie ein Nicht-Überschreiten des minimalen Buchungszeitraums von drei Nächten.

Auch teilt der Kanton mit, dass es am Euro-Airport und am Bahnhof SBB neue Welcome- und Infodesks geben wird. Die Art Basel hat weitere Massnahmen lanciert, um die Messe noch attraktiver zu gestalten.