Kunstmesse Tiefere Preise, längere Gastro-Öffnungszeiten und neue Marketing-Kampagne: So will der Kanton die Art Basel stärken Vom 15. bis 18. Juni findet die Art Basel statt. Nach Kritik an der letztjährigen Ausgabe kommt es dieses Jahr zu einigen Änderungen. Der Kanton hat dafür zwei Taskforces geschaffen.

Die Art bringt jedes Jahr Tausende von Kunstbegeisterten nach Basel. Hier die Ausgabe von 2022. Bild: Roland Schmid

«Es ist nicht selbstverständlich, dass Messen in Basel stattfinden», sagte Regierungsrat Kaspar Sutter zu den geplanten Massnahmen, welche die Art Basel stärken sollen. Auftrieb dürften dieser Haltung die Worte des Basler Galeristen Stefan von Bartha gegeben haben, der im vergangenen Sommer seine Sorge zum Zustand der Kunstmesse in einem offenen Brief geäussert hatte.

Mit dem Ende der «Baselworld» verlor die Stadt schon einmal eine bedeutende internationale Messe. Die Bedenken, der Art könnte es ähnlich ergehen, wuchsen mit der jüngsten Expansion jener nach Paris. In seinem Brief zeigte sich von Bartha überrascht, «dass alle Warnsignale in einer fast schon arroganten Haltung von der Stadt und ihrer Politik ignoriert werden».

Neue Marketingkampagne und ein Szene-Magazin

Nun hat auch der Kanton den Handlungsbedarf eingesehen und im Auftrag des Departementes für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) eine Taskforce Tourismus und eine Taskforce Kultur ins Leben gerufen, um mit konkreten Massnahmen die Art attraktiver zu machen. Am Montag präsentierten sie ihre Arbeit.

Zum einen sollendie Messe sichtbarer gemacht und die Besucherinnen und Besucher besser informiert werden. Letzes Jahr wurde kritisiert, dass die Anreise vom Euro-Airport mühsam gewesen sei. Für dieses Jahr werden neue Welcome- und Info-Desks am Flughafen und an den Bahnhöfen eingerichtet. Im neuen Szene-Magazin «Bebbi Zine», welches in allen Hotelzimmern zu finden sein wird, gibt es eine Veranstaltungsübersicht.

Hinzu kommt die Kommunikationskampagne «I’m part of it», welche auf mehr Werbung im öffentlichen Verkehr, Präsenz auf Social Media und Influencer setzt.

Charta gegen Preisexzesse

In den vergangenen Jahren schossen die Preise für Hotelübernachtungen während der Art jeweils massiv in die Höhe. Die Taskforce Tourismus unter der Leitung von Basel Tourismus will dem Einhalt gebieten. 43 Hotels und 106 Gastrobetriebe haben eine «Charta gegen Preisexzesse und für mehr Gastfreundschaft» unterzeichnet.

Damit verpflichten sich Hotels etwa verlängerte Frühstückszeiten anzubieten und den minimalen Buchungszeitraum von drei Nächten nicht zu überschreiten. Konkrete Vorgaben zu Preisen macht die Charta allerdings nicht. Während der Art dürfen Gastrobetriebe im gesamten Kanton durchgängig geöffnet haben, im Aussenbereich in der Innenstadt bis 2 Uhr, in den Aussenquartieren bis Mitternacht.

Basel Social Club im Horburg-Quartier

Letzes Jahr fand während der Kunstmesse zum ersten Mal ein Event der besonderen Sorte statt. Auf dem Bruderholz wurde eine leer stehende Villa zum «Basel Social Club» umfunktioniert. Einer der Höhepunkte war eine Performance von Synchronschwimmerinnen im Gartenpool.

Bei allen Beteiligten sei die Veranstaltung sehr gut angekommen, sagt Katrin Grögel, welche die Kulturtaskforce leitet. Deshalb werde der Basel Social Club wieder durchgeführt, dieses Mal auf dem Areal der Thomi + Franck AG im Horburg-Quartier. Täglich wird des dort kostenlose Performances, Lesungen, Kunst und Konzerte geben.

Zum Abschluss der Art-Woche gibt es auf dem Theaterplatz zum ersten Mal ein Abschlussfest. Unter dem Namen Finally Saturday finden kostenlose Kunstaktionen im mobilen Wald, am Tinguely-Brunnen, in der Serra-Plastik und im Foyer Public des Theater Basel statt.

Zuletzt ist die Art für Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel dieses Jahr günstiger: Sie zahlen anstatt 76 Franken nur 54.