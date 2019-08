Dass man mit eigener Muskelkraft so schnell vorwärts kommt. Deshalb fahre ich auch nicht gerne Auto. Das ist so passiv.

Nein. Mein Vater fand, das geht auch ohne, setzte mich auf den Sattel und gab mir einen Schupf. Ich bin ein paar Mal gefallen, aber ich hatte es zackig drauf. Seither bin ich immer Velo gefahren. Viel am Rhein entlang, wenn ich etwa zur Schule musste. Aber auch in der Freizeit.

Sie arbeiten seit zwanzig Jahren in diesem Beruf. Hatten Sie nie Lust, was Neues zu probieren?

Wahrscheinlich. In einem «normalen» Unternehmen hast Du eher die Vernünftigeren. Die das Leben gerne in gelenkten Bahnen haben. Bei den Velokurieren sind die Wilden, Unabhängigen. Mir gefällt, dass hier starre Strukturen fehlen, dass wir wie eine Familie sind. Gesellschaftlich sind wir zwar weniger angesehen als ein Anwalt oder Arzt...

Ich finde das gut, weil Autos, die rumstehen, nehmen Platz weg. Und der Platz hier ist knapp. Wenn man die Stadt weiter entwickeln und mehr Leute hierhin bringen will, braucht es Platz zum Leben, für mehr Lebensqualität. Beispiel: Die Rheingasse ist doch viel geiler, seit sie autofrei ist. Und sowieso: Wer in der Stadt wohnt, braucht kein Auto...

Ähnlich wie in Kopenhagen wünsche ich mir durchgehende Veloverbindungen in Basel. Es gibt viele gefährliche Strassen, wo Auto und Velo nicht getrennt sind und es oft zu brenzligen Situationen kommt. Etwa die grossen Ringstrassen.

Ich wünsche mir durchgehende Veloverbindungen in Basel – ähnlich wie in Kopenhagen.

Sie politisieren für die Trendpartei schlechthin, für die Grünen. Seit den Klimademos und -diskussionen scheint ein Umdenken in der Gesellschaft stattzufinden, gerade bei den Jungen. Also: weniger Fliegen, Abfall trennen, auf Plastik verzichten. Wie nachhaltig ist diese Entwicklung?

Ich finde es gut, dass die jungen Leute checken, dass unser Planet kurz vor dem Untergang steht. Ein Fragezeichen setze ich da, wo diese Haltung das persönliche Leben einschränkt und zu viel Verzicht führt. Die freiwillige Einschränkung wird nie einen grossen Effekt haben. Da müssen Gesetze her, etwa Flugticketabgaben, weitere Reduktion des Autoverkehrs, und so weiter. Die Politik steht hier in der Pflicht.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, was die freiwillige Einschränkung angeht?

Oh ja! Ich verreise eigentlich nur mit dem Zug – das letzte Mal bin ich im 2016 geflogen –, wohne in einer WG, brauche also wenig Platz. In der Kurierzentrale verzichten wir auf Plastik, in der Kantine gibt es hauptsächlich veganes oder vegetarisches Essen, und eine Klimaanlage haben wir auch nicht. Wobei letzteres schon fatal ist bei diesem Wetter (lacht).

Sie leben mit 36 Jahren noch in einer WG?

Warum nicht? Das haben mich tatsächlich viele gefragt.

Ja, warum nicht. Ich habe von 30 bis 33 auch mit zwei Freundinnen zusammengewohnt.

Wissen Sie, ich wohnte ein paar Jahre alleine, da fehlte mir die Gesellschaft. Es war langweilig und ich deshalb fast nie zuhause. Jetzt wohne ich zufrieden mit einem Kollegen zusammen. Das ist vielleicht dieses Jugendliche in mir, das ich mir beibehalten habe: Offenheit, Flexibilität. Gegen die Konventionen.