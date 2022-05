Kurspflege MCH Group lockt Anleger mit steuerbefreiten Dividenden Der Messekonzern will sein Aktienkapital reduzieren – um es danach wieder aufzustocken.

Bis es bei der MCH Group wieder glänzt, braucht es mehr als nur einen Frühlingsputz Kenneth Nars / BLZ

Die Investoren haben wenig Vertrauen in den Basler Messekonzern. Wer zum aktuellen Börsenkurs alle Aktien erwerben würde, hätte dafür lediglich 124 Millionen Franken zu zahlen. Dabei liegt alleine schon das Aktienkapital bei 148 Millionen Franken. Und wenn gilt, was der Fondsverwalter und langjährige MCH-Group-Aktionär Erhard Lee behauptet, dann beträgt der innere Wert des Unternehmens eigentlich eher 600 Millionen Franken.

Um diesen Wert abzubilden, dürfte der Aktienkurs allerdings nicht wie zuletzt bei 8.30 Franken dümpeln, sondern müsste an der 40-Franken-Marke kratzen. Dort war er zuletzt im Sommer 2018.

In seinem ersten Interview in der Schweiz hat nun der Grossaktionär James Murdoch in der «NZZ am Sonntag» für das Wertpapier geworben. Er erklärte: «Als Aktionär kann ich sagen, dass wir die Aussichten für die Gruppe als sehr gut einschätzen.» Für den Turnaround rechnet er allerdings mit drei bis vier Jahren.

Eine Einlagereserve von 133 Millionen Franken

Wenn der Konzern wieder schwarze Zahlen schreiben und sogar Gewinne auszahlen sollte, dann erwartet die Anleger ein besonderes Zückerchen: eine zumindest zur Hälfte steuerbefreite Dividende. Die entsprechende Ankündigung hat die MCH Group vergangene Woche mit der Traktandenliste zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai verschickt.

Technisch beantragt der Verwaltungsrat, der Nominalpreis der Aktie soll von zehn auf einen Franken reduziert werden. Bei gleichbleibender Anzahl der Wertpapiere sinkt das Aktienkapital von 148 Millionen Franken auf 14,8 Millionen. Der freigespielte Betrag von 133,8 Millionen Franken wird zur ­sogenannten «Kapitaleinlage­reserve». Wenn damit dereinst Dividenden bezahlt werden, dann sind diese Anteile für die Anleger steuerbefreit.

Notwendig im Hinblick auf die Kapitalerhöhung

Anfang kommenden Jahres soll das Aktienkapital allerdings wieder um 68 Millionen Franken aufgestockt werden. Darauf haben sich Basel-Stadt und Murdoch verständigt, um damit die 100-Millionen-Franken-Anleihe aufzulösen, die im Mai 2023 fällig wird. Der kantonale Anteil von 34 Millionen muss zuvor allerdings in einer referendumsfähigen Vorlage noch politisch abgesegnet werden.

Der vorgezogene Schnitt verhindert nicht nur, dass das Aktienkapital auf über 200 Millionen Franken aufgebläht würde, er entspricht vor allem auch einer rechtlichen Notwendigkeit: Börsennotierte Gesellschaften dürfen ihr Aktienkapital nicht über den Wert der Marktkapitalisierung anheben.

Die Charmeoffensive hat bei der Börse bisher keine Wirkung entfacht. Im Gegenteil: Am Montag sank der Preis pro Aktie von 8.32 auf 7.94 Franken. Ein Verwaltungsrat der MCH Group scheint jedoch vom eingeschlagenen Kurs überzeugt. Mitte April kaufte er persönlich für über 90'000 Franken Aktien der Firma