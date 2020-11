Kurswechsel in der Basler Immobilienstrategie: Aus Wohnen mach Politik

«Manager lösen die DDR ab» titelte die «Basler Zeitung» am 5. Juni 2007. Die neue Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) präsentierte damals einen Strategiewechsel in der kantonalen Immobilienverwaltung. Es sei nun Schluss damit, über die Miete indirekte Subventionen auszusprechen, sagte Herzog. Man wolle sich stattdessen am Markt orientieren.

Nicht nur aus heutiger Sicht wirkt seltsam antizyklisch, dass ausgerechnet SP-Rätin Herzog die Basler Liegenschaftsverwaltung zu mehr Rendite antrieb. Doch erstens startete der Umbau der einstigen ZLV noch unter Vorgänger Ueli Vischer (LDP), und zweitens war da eine Wohndebatte, wie sie jetzt geführt wird, noch weit weg.

Mit Immobilien Basel-Stadt in den Wohnungsmarkt eingreifen

Inzwischen führt das Dossier Tanja Soland, ebenfalls SP. Bereits im Wahlkampf hat sie angedeutet, dass sie eine andere Politik verfolge als ihre Parteigenossin. In einem Interview mit der bz meinte Soland: «Ich sehe nicht, dass man mit Geld Rendite erwirtschaften muss, das ist nicht nötig. Gerade beim Wohnen nicht.» Die Aussagen lösten umgehend eine Diskussion aus. Seit gestern ist klar, dass Soland ihre Meinung nicht grundlegend geändert hat: Die neue Immobilienstrategie ist in mehrerlei Hinsicht eine Abkehr von Herzogs Weg. Der Staat könne nicht einfach Geld verdienen, findet Soland.