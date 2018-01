Vischer tritt per Februarsitzung zurück. Er wird künftig das Amt des Statthalters ausfüllen und sich so ein Jahr auf das Mandat als Grossratspräsident 2019 vorbereiten. Damit folgt er auf Remo Gallacchi (CVP) der seinerseits Joël Thüring (SVP) als oberster Basler ablöst. Zwar habe er sein Rücktrittsschreiben noch nicht eingereicht, doch der Entscheid stehe fest, sagte Vischer gegenüber der bz.

Fraktionschef Michael Koechlin ist im Bilde. Und er hat bereits einen Nachfolger für Vischer in der Uvek gefunden: André Auderset. Dies birgt zusätzlichen Zündstoff, denn Auderset pflegt eine markante Rhetorik und einen provokativeren Stil als Vischer. Anders als Velofahrer Vischer ist Auderset zudem bisher stark als Befürworter des motorisierten Verkehrs aufgetreten. So sitzt er etwa im Unterstützungskomitee der Volksinitiative zur Senkung der Basler Parkgebühren. Allerdings scheint er sich auch in Energiefragen engagieren zu wollen: Erst vor wenigen Tagen reichte Auderset eine Motion ein, die die Bewilligungshürden abbauen will, die sich an das Betreiben einer privaten Wärmepumpe im Garten stellen. Auderset war gestern nicht erreichbar.