Die Geschichte ist schön. Schön verrückt. Eine, die das Leben geschrieben hat. Hauptakteur: der Basler Boutiquebesitzer Michele Luongo. Seit sieben Jahren verkauft er mit Geschäftspartnerin Arlette Corbella im Laden Zeronove am Spalenberg italienische Mode für Damen und Herren. Im Juli verbrachte Luongo ein paar Tage an der Modemesse in Florenz, um neue Labels, Manufakturen und vielversprechende Designer zu entdecken. Zwischen all den Präsentationen, dem Gerenne da und dort, legte Luongo eine Pause auf einer Parkbank ein. Um zu telefonieren, um eine zu rauchen. Er erinnert sich: «Da war dieser Typ, der mich fotografierte. Ich dachte mir nichts dabei, während der Modemesse sind viele Fotografen unterwegs.» Dieser Typ, das war niemand Geringeres als Scott Schuman.

Schuman, Fotograf aus New York, ist der Vater aller Modeblogger: Vor 12 Jahren machte er die Strasse zum Studio, begann als einer der ersten, gut gekleidete Menschen zu fotografieren und sie auf seinem Blog «The Sartorialist» zu würdigen; Schuman brachte den Streetstyle ins Internet, gehört zu den einflussreichsten Bloggern überhaupt. Sein Instagram-Account zählt 1 Million Follower. Und noch heute ist Schuman in den Metropolen dieser Welt unterwegs und fotografiert. Wie etwa im vergangenen Sommer in Florenz.

Noch am selben Tag postete Schuman das Bild des 60-jährigen Luongo auf Instagram mit dem Text (aus dem Englischen übersetzt): «Ab einem gewissen Alter ist es schwierig, jung auszusehen, ohne dabei auszusehen, wie wenn man krampfhaft versucht, jung auszusehen. Ich weiss nicht, wie er das so würdevoll schafft, aber ich finde, er schafft es!»