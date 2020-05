Kurzarbeit-Betrug schon vor Corona: «Bschiss-Boss» holt Deal für sich heraus

Wegen der Coronakrise ist die Kurzarbeitsentschädigung derzeit in aller Munde: Bei Arbeitsausfällen aus wirtschaftlichen Gründen übernimmt die Arbeitslosenversicherung 80 Prozent des Verdienstausfalls, sofern es sich nicht um betriebsübliche Ausfälle oder normale saisonale Schwankungen handelt. Die Abrechnung läuft dabei vollständig über den Arbeitgeber: Dieser muss die Gründe für die Kurzarbeit darlegen und auch detaillierte Formulare mit den genauen Ausfallstunden der betroffenen Arbeitnehmer liefern. Die Angaben werden überprüft, mal genau, mal etwas weniger genau.

Im Dezember 2012 meldete sich auch der heute 64-jährige Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident einer Basler IT-Personalberatungsfirma bei der Arbeitslosenkasse und begründete die Kurzarbeit in seiner Firma mit kurzfristigen Problemen in der Finanzbranche. Seine Angaben waren allerdings falsch: Die ausgefallenen Stunden gab er für einen Mitarbeiter im Februar 2013 um 16 Stunden und im März 2013 um 25 Stunden zu hoch an, die Versicherung zahlte 1600 Franken zu viel aus.

Ähnlich lief es mit einer Mitarbeiterin im Mai 2013, für die 33 ausgefallene Stunden abgerechnet wurden. Tatsächlich war sie aber in den Ferien, was definitiv nicht als Kurzarbeit gilt. Ein weiterer Mitarbeiter wurde zur regelrechten Milchkuh: Für ihn rechnete der 64-Jährige während der Jahre 2013 und 2015 jeweils über mehrere Monate insgesamt 150 900 Franken zu viel ab. Zumindest im Februar 2015 klang die Begründung nachvollziehbar: Wegen der weggefallenen Kursbindung an den Euro seien im Umfeld verschiedene Projekte gestoppt worden. Der Einbruch der Auftragssituation sei aber bloss vorübergehend, schrieb der Geschäftsführer damals.