Kurzarbeit in Basel-Stadt: Ein Kraftakt sondergleichen – besonders für die Wirte

Seit gestern sind die Schotten dicht: Nachdem der Bundesrat am Montag die Notlage ausgerufen hat, müssen Restaurants und Bars schweizweit ab sofort und mindestens bis zum 19. April geschlossen sein – Imbiss- und Takeaway-Buden (ohne Verköstigung vor Ort) sowie Lieferdienste für Mahlzeiten ausgeschlossen. Das stellt Restaurants, die nicht auf die Takeaway-Dienstleistung eingestellt sind, vor ein riesiges Problem: Was geschieht nun mit den Mitarbeitern, wenn aufgrund der ab sofort wegfallenden Einnahmen kein Lohn mehr bezahlt werden kann? Die Unsicherheit unter den baselstädtischen Gastronomen ist riesig, wie eine Kurzumfrage der bz ergeben hat.

In aller Eile hat der Basler Wirteverband darum mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) Basel-Stadt in einer veritablen Feuerwehrübung am Montag ausgehandelt, dass Restaurants für eine Zeit von maximal vier Monaten zu 100 Prozent Kurzarbeit beantragen können. Wer heute also das entsprechende Formular ausfüllt und abschickt, sollte noch vor Monatsende die ersten Akontozahlungen erhalten und wird die Löhne seiner Mitarbeiter zahlen können. Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands, sagt dazu auf Anfrage: «Kurzarbeit ist zurzeit das einzige Instrument, das den Unternehmen substanzielle Hilfe bietet. So vermeiden wir Massenentlassungen vermieden und auch, dass in den nächsten Tagen tausende von Köchen, Servicemitarbeitern und andere Angestellten von Restaurants in einer Schlange vor dem Arbeitsamt. Das erlaubt den Betrieben zudem, dass sie mit demselben Personal wieder loslegen können, sobald die Krise vorbei ist.»

Kurzarbeit nur bei Unternehmen in Notlage möglich

Bei einer kompletten Betriebsschliessung, wie es nun bei den meisten Restaurants der Fall ist, kann das Instrument der Kurzarbeit normalerweise nicht angewandt werden, sondern nur, wenn sich ein Unternehmen in einer wirtschaftlichen Notlage befindet. Wenn ein Restaurant auf behördliche Anordnung schliesst, müssten die Mitarbeiter entlassen werden. «Das wollen wir unter allen Umständen vermeiden», so Ebneter. Die Massnahme schaffe nun wenigstens in einem wichtigen Punkt Klarheit für die Betriebe.

Allerdings betont Ebneter, dass es nun von nationaler Seite unbedingt Präzisierungen und Erleichterungen brauche. «Ich bin erstaunt, dass das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) noch keine allgemeingültigen Weisungen kommuniziert hat. Wir konnten nicht warten und deshalb sind wir froh, dass unser kantonales Amt für Wirtschaft und Arbeit unbürokratisch zugesagt hat.»

Immer mehr Betriebe – nicht nur Restaurants – machen im Stadtkanton nun von der Kurzarbeit Gebrauch, wie neueste Zahlen zeigen. Während beim Kanton in einem «normalen» Jahr total 20 bis 30 Gesuche für Kurzarbeit eingehen, wurden bis heute Nachmittag total bereits 300 Gesuche gezählt. Alleine gestern gingen 120 Anträge ein.