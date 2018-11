Ab 6. Dezember klopfen sie sich wieder durch die Adventszeit, die Heiligen Drei Könige, und sammeln in prächtigen Gewändern an der Unteren Freien Strasse bis 23. Dezember für einen guten Zweck. So konnten etwa im Jahr 2016 der Gassenarbeit des «Vereins Schwarzer Peter» 24 000 Franken übergeben werden.

Heuer plante der Rotary Club Basel-St. Jakob, der die Kollekte organisiert, für die Krebsliga zu sammeln – aus aktuellem Anlass wurde der Empfänger der Spendenaktion nun aber kurzfristig geändert. Dies, nachdem die bz vergangenen Freitag darüber berichtet hatte, dass der Verein Weihnachtsbeleuchtung Freie Strasse in Finanznöten steckt: Da die internationalen Ketten an der Einkaufsmeile die Beleuchtung nicht mitfinanzieren und auch der Kanton nichts zahlt, klafft ein Loch in der Kasse des Vereins, der die Beleuchtung vollumfänglich durch Mitgliederbeiträge finanziert.

«Wir haben uns deshalb entschieden, das gesammelte Geld diesem Verein zukommen zu lassen. So können wir dazu beitragen, dass die Weihnachtsbeleuchtung zumindest fürs kommende Jahr gerettet ist», sagt Felix Rudolf von Rohr, der beim Rotary Club Basel-St. Jakob für den Gemeindienst zuständig ist.